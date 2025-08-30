हे भगवान... एक दो नहीं, शख्स ने की तीन महिलाओं से शादी, खुद ही पोस्ट किया Video, यूजर्स बोले- 'ये तो कमाल है'

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों वीडियो और फोटो पोस्ट किए जाते हैं. इनमें से कुछ अपनी यूनिकनेस या दिलचस्प कंटेंट की वजह से तेजी से वायरल हो जाते हैं. कई पेज और अकाउंट लगातार नए और अलग तरह के वीडियो खोजकर शेयर करते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींच सकें. यूजर्स भी इन वायरल पोस्ट को देखना और शेयर करना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें कुछ नया या हैरान करने वाला होता है. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसने इसे चर्चा का विषय बना दिया है.

एक आदमी ने तीन महिलाओं से की शादी

वायरल वीडियो में एक आदमी तीन महिलाओं को दिखाते हुए उनकी शादियों की कहानी सुनाता है. वह पहली महिला की ओर इशारा कर कहता है, "ये देखिए, पहले इनसे शादी की." फिर दूसरी महिला को दिखाकर बोलता है, "फिर इससे की." इसके बाद तीसरी महिला को दिखाते हुए कहता है, "इसके साथ पकड़कर शादी करा दी. पहले इसके मां-बाप बोले कि लड़का कुंवारा है, बाद में पता चला कि पहले से ही दो शादियां कर चुका है." वीडियो में तीनों महिलाएं हंसते हुए नजर आती हैं, जिससे यह दृश्य और मजेदार बन जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

Bro has a premium mod of life pic.twitter.com/LyPzOMLWan — Vishal (@VishalMalvi_) August 29, 2025

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल

वायरल इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म X पर @VishalMalvi_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा है, “भाई के पास प्रीमियम मोड ऑफ लाइफ है.” खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 5 हजार से अधिक लोगों ने देखा जा चुका है. जबकि जहारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो में एक आदमी तीन महिलाओं को दिखाता है और अपनी शादी की बातें बताता है. इसे देखने के बाद लोग हंसते और चौंकते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, “पुराने राजाओं की जिंदगी जी रहा ये तो.” वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं.