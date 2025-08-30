हे भगवान... एक दो नहीं, शख्स ने की तीन महिलाओं से शादी, खुद ही पोस्ट किया Video, यूजर्स बोले- 'ये तो कमाल है'
Advertisement
trendingNow12903043
Hindi Newsजरा हटके

हे भगवान... एक दो नहीं, शख्स ने की तीन महिलाओं से शादी, खुद ही पोस्ट किया Video, यूजर्स बोले- 'ये तो कमाल है'

Man Married Three Women's Viral Video:  एक वीडियो X प्लेटफॉर्म पर @VishalMalvi_ ने पोस्ट किया, जिसमें एक आदमी अपनी तीन शादियों को दिखाता है. कैप्शन लिखा, “भाई के पास प्रीमियम मोड ऑफ लाइफ है.” वीडियो तेजी से वायरल हुआ और यूजर्स हंसते-हैरान नजर आए.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Aug 30, 2025, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

हे भगवान... एक दो नहीं, शख्स ने की तीन महिलाओं से शादी, खुद ही पोस्ट किया Video, यूजर्स बोले- 'ये तो कमाल है'

Viral Video: सोशल मीडिया पर हर दिन लाखों वीडियो और फोटो पोस्ट किए जाते हैं. इनमें से कुछ अपनी यूनिकनेस या दिलचस्प कंटेंट की वजह से तेजी से वायरल हो जाते हैं. कई पेज और अकाउंट लगातार नए और अलग तरह के वीडियो खोजकर शेयर करते रहते हैं ताकि लोगों का ध्यान खींच सकें. यूजर्स भी इन वायरल पोस्ट को देखना और शेयर करना पसंद करते हैं क्योंकि इनमें कुछ नया या हैरान करने वाला होता है. फिलहाल ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. लोग इसे बार-बार देख रहे हैं और अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. आइए जानते हैं कि आखिर इस वीडियो में ऐसा क्या है जिसने इसे चर्चा का विषय बना दिया है.

ये भी पढ़ें: मुगल सल्तनत की सबसे ताकतवर रानी... जहांगीर की मौत के बाद नूरजहां के साथ क्या हुआ था? जानें पूरी कहानी

एक आदमी ने तीन महिलाओं से की शादी

Add Zee News as a Preferred Source

वायरल वीडियो में एक आदमी तीन महिलाओं को दिखाते हुए उनकी शादियों की कहानी सुनाता है. वह पहली महिला की ओर इशारा कर कहता है, "ये देखिए, पहले इनसे शादी की." फिर दूसरी महिला को दिखाकर बोलता है, "फिर इससे की." इसके बाद तीसरी महिला को दिखाते हुए कहता है, "इसके साथ पकड़कर शादी करा दी. पहले इसके मां-बाप बोले कि लड़का कुंवारा है, बाद में पता चला कि पहले से ही दो शादियां कर चुका है." वीडियो में तीनों महिलाएं हंसते हुए नजर आती हैं, जिससे यह दृश्य और मजेदार बन जाता है. यही वजह है कि यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

 

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल 

वायरल इस वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म X पर @VishalMalvi_ नाम के अकाउंट से पोस्ट किया और कैप्शन में लिखा है, “भाई के पास प्रीमियम मोड ऑफ लाइफ है.” खबर लिखे जाने तक इस वीडियो को 5 हजार से अधिक लोगों ने देखा जा चुका है. जबकि जहारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. वीडियो में एक आदमी तीन महिलाओं को दिखाता है और अपनी शादी की बातें बताता है. इसे देखने के बाद लोग हंसते और चौंकते नजर आ रहे हैं. एक यूजर ने कमेंट किया, “पुराने राजाओं की जिंदगी जी रहा ये तो.” वीडियो वायरल होने के बाद लोग लगातार इसे शेयर कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral VideoMan married three women's

Trending news

आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
rajnath singh
आंख फाड़कर ढूंढते रह जाएंगे भारत का ड्रोन, अमेरिका-चीन भी नहीं लगा पाएंगे पता
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
Pulwama
पुलवामा T-20 सीरीज में युवाओं की भीड़, भारत विरोधी मानसिकता बदलने की कहानी अच्छी है
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
Maharashtra news
शादी की बात करने के लिए लड़के को बुलाया घर, कर दी हत्या,क्यों खफा थे लड़की के घरवाले
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
Punjab
पंजाब में आपदा के बीच सेवा की मिसाल, AAP यूथ और महिला विंग बाढ़ राहत में सबसे आगे
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
Mehul Choksi bail denies
भगोड़े मेहुल चोकसी को फिर लगा कोर्ट से 'करंट', सुनवाई से पहले जमानत अर्जी खारिज
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
jammu kashmir news
25 बार फटा बादल, 9 लैंडस्लाइड, 122 मौत और...J&K-लद्दाख में कुदरत का कहर
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
operation sindoor
पाकिस्तान युद्ध बंद करने के लिए भारत के आगे क्यों गिड़गिड़ाया? IAF ने राज खोल दिया
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
gurez encounter
आतंकियों का 'चलता-फिरता GPS', 29 साल बाद 'समंदर चाचा' का सेना ने किया THE END
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
Maharashtra
मराठा आंदोलन: मनोज जरांगे ने लगाए CM पर आरोप, कहा- सियासत कर रहे हैं सीएम फडणवीस
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
congress
विपक्ष-शासित 8 राज्यों ने जीएसटी सुधार का किया समर्थन, रखीं तीन अहम शर्तें
;