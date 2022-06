तपती धूप में बुजुर्ग उठा रहा था भारी सामान, तभी पुलिसवालों आकर किया ऐसा काम; देखकर लोगों ने कही ये बात

UP Police Viral Video: 'सभी के साथ विनम्रता और दया का व्यवहार करें, इसलिए नहीं कि वे अच्छे हैं, बल्कि इसलिए कि आप हैं', ऐसा आपने अक्सर लोगों को कहते हुए जरूर सुना होगा. हालांकि, यह वाक्य मशहूर लेखक रॉय टी. बेनेट का है. हालांकि, यह एक सच्चाई है. कुछ ऐसा ही एक उदाहरण उत्तर प्रदेश के पुलिसकर्मियों द्वारा सड़क पर देखने को मिला, जब एक सामान ढोने वाले शख्स की मदद के लिए सड़क पर दौड़े-दौड़े चले आए. गाड़ी खींचने वाले एक बुजुर्ग की मदद करने वाले दो पुलिसकर्मियों का एक वीडियो ऑनलाइन सामने आया है.

सोशल मीडिया पर वायरल होने वाले वीडियो में देखा जा सकता है कि एक बुजुर्ग शख्स सड़क पर भारी सामान लेकर आया और फिर उसे अकेले ही उतारने की कोशिश करने लगा. इस दौरान वहां मौजूद दो पुलिसकर्मियों ने यह देखा और तुरंत मदद करने के लिए भागे. दोनों ही पुलिसकर्मी बुजुर्ग शख्स की मदद करने लगे. इस दौरान अन्य पुलिसकर्मी ने अपने कैमरे में यह वीडियो कैद कर लिया.

देखें वीडियो-

'Reaching Out For Humanity'

On seeing an aged cart-puller struggle with heavy bundles on the road, @mahobapolice personnel went out of the way to help him out.

Be a good samaritan if you see someone struggling, reach out! #UPPCares pic.twitter.com/xhYqMh74TZ

— UP POLICE (@Uppolice) May 31, 2022