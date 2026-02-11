Advertisement
Hindi Newsजरा हटकेगरम समोसे की तरह होते हैं रईस लड़के... एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लड़की ने ऐसा क्यों कहा? Video ने उड़ा दिए लड़कों के होश

गरम समोसे की तरह होते हैं रईस लड़के... एयरपोर्ट पर पहुंचते ही लड़की ने ऐसा क्यों कहा? Video ने उड़ा दिए लड़कों के होश

Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल एक कॉमिक वीडियो में लड़की ने “हार्ड वर्क” का मज़ेदार मतलब बताया और कहा कि करियर से ज़्यादा ज़रूरी है एक अमीर लाइफ पार्टनर ढूंढना, जानिए पूरा मामला.

 

Feb 11, 2026
Rich Partner Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक लड़की मजाकिया अंदाज में लाइफ एडवाइस देती नजर आती है. वह महिलाओं से कहती है कि करियर बनाने के लिए नहीं बल्कि एक अमीर लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए मेहनत करनी चाहिए. उसका अंदाज इतना हल्का और चुटीला है कि लोग इसे गंभीर सलाह से ज्यादा कॉमेडी कंटेंट के तौर पर देख रहे हैं.

अमीर जिंदगी का मजाक क्या था?

वीडियो की शुरुआत में लड़की अपने कथित अमीर अनुभवों का मजाक उड़ाती है. वह कहती है कि अब तो हवाई जहाज में बैठना उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बन गया है और सब्जी लेने भी फ्लाइट से चली जाएगी. इस तंज के ज़रिए वह अमीर लोगों की लाइफस्टाइल पर चुटकी लेती है. इसके बाद वह अपने असली पॉइंट पर आती है. वह कहती है कि ज़िंदगी में मेहनत जरूरी है, लेकिन यह मेहनत हमेशा नौकरी या पढ़ाई से जुड़ी नहीं होती. उसके मुताबिक, एक अच्छा और अमीर लड़का ढूंढने के लिए भी तैयारी, समझदारी और सही समय पर कदम उठाना जरूरी है.

यह भी पढ़ें: न बिजली, न पानी, न इंटरनेट... फिर भी दुनिया का सबसे खुशहाल है ये गांव, पढ़ें रहस्यमयी आइलैंड की कहानी

जल्दी क्यों करनी चाहिए?

लड़की मज़ाक में यह भी कहती है कि अगर आप देर करेंगी तो कोई और उस अमीर लड़के को कैच कर लेगा. वह इसे मौके की तरह दिखाती है जो ज्यादा समय तक नहीं रहता. उसके अनुसार सही समय पर सही चुनाव करना भी एक तरह की मेहनत है. वीडियो की सबसे चर्चित लाइन में वह अमीर लड़कों की तुलना गरम समोसों से करती है. वह कहती है कि जैसे गरम समोसे जल्दी बिक जाते हैं, वैसे ही अच्छे और अमीर लड़के भी जल्दी उठा लिए जाते हैं. इसलिए वह सलाह देती है कि अपना समोसा खुद प्लेट में लपेट लो, करियर बाद में भी बन सकता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by currenthub (@currenthubb)

 

यह भी पढ़ें: बीवी के 18 लाख के गहने स्कूटी से हुए चोरी! इंश्योरेंस वाले ने पैसे देने से किया मना, 16 साल बाद कोर्ट ने कहा- अब 43 लाख दो...

लोगों की हंसी क्यों छूटी?

वीडियो के कमेंट सेक्शन में हंसते हुए इमोजी, मीम्स और मजेदार प्रतिक्रियाएं भरी पड़ी हैं. कई लोगों ने इसे हल्के-फुल्के मजाक के तौर पर लिया और लड़की की कॉमिक टाइमिंग की तारीफ की. कुछ ने कहा कि यह बस व्यंग्य है, इसे गंभीरता से नहीं लेना चाहिए. हालांकि कुछ यूजर्स ने इसे डेटिंग और रिश्तों की मौजूदा सोच से जोड़कर देखा. किसी ने कहा कि वह अपने पार्टनर के साथ मिलकर अमीर बनना चाहता है, तो किसी ने लिखा कि सिर्फ अमीर से शादी करना भी एक तरह का यथार्थ है.

