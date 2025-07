Viral Video : चलती कैब में शराब पीने लगीं सवारी, ड्राइवर ने गंदी हरकतें रिकॉर्ड कर वायरल कर दीं!

Viral Video : एक कैब ड्राइवर की सोच और उसका बर्ताव इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब सराहा जा रहा है. दरअसल, कुछ नशे में धुत सवारियां उसकी गाड़ी में चढ़ गईं और वहीं बैठकर शराब पीने लगीं. ड्राइवर शुरुआत से ही इन यात्रियों को गाड़ी में बैठाने से हिचक रहा था, लेकिन उन्होंने जबरन सीट ले ली. उनकी बदतमीज हरकतों से परेशान होकर ड्राइवर ने सारी घटना अपने कैमरे में रिकॉर्ड की और वीडियो को सोशल मीडिया पर शेयर कर दिया, जो अब वायरल हो चुका है.

कैब में ही पीने लगे शराब

वीडियो में दिख रहा है कि पीली टी-शर्ट पहना ड्राइवर बार-बार सवारियों को मना करता है कि गाड़ी में शराब न पिएं, लेकिन कोई नहीं मानता. इनमें से एक व्यक्ति तो पूरी बोतल खाली करने के बाद उसे सड़क पर फेंक देता है. वीडियो की शुरुआत में ड्राइवर कहता है, "गाड़ी में कैमरा क्यों लगा है, अब दिखाता हूं", और फिर सबकुछ रिकॉर्ड करता है. आगे दिखता है कि बगल में बैठी एक महिला अपने पीछे बैठे साथी से बोतल मांगती है, और ड्राइवर के मना करने पर जवाब देती है, "हटाएंगे पुलिस के सामने, आपको क्या दिक्कत है?"इसके बाद वीडियो के अगले हिस्से में दिखता है कि आगे की सीट पर बैठा एक पुरुष यात्री शराब पीने के बाद बोतल को चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है. इस पर ड्राइवर शांति से बोलता है, "अरे भाई, ऐसा नहीं करते."

यात्रियों की हरकत को बताया शर्मनाक

This cab driver addressed privacy concerns in cabs which have dashboard cameras through this video.

He shouldn't have blurred the video though. Everyone should know who was this chutiya. pic.twitter.com/qmzDreMkgt

— Incognito (@Incognito_qfs) July 2, 2025