तुम मेरा वीडियो मत बनाओ... ट्रेन के AC डिब्बे में सिगरेट पीती हुई महिला को यात्रियों ने पकड़ा तो जमकर कलेश मचाया
तुम मेरा वीडियो मत बनाओ... ट्रेन के AC डिब्बे में सिगरेट पीती हुई महिला को यात्रियों ने पकड़ा तो जमकर कलेश मचाया

Woman Smoking In Train Video: ट्रेन सफर अक्सर आराम और ट्रैवल का मजा लेने के लिए होती है, लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. इस वीडियो में एक महिला यात्री ट्रेन के एसी डिब्बे में सिगरेट पीती हुई दिखाई दी, जिसके बाद अन्य यात्रियों ने उसे रोका और जमकर बहस हुई.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 16, 2025, 06:44 AM IST
Train Smoking Incident: ट्रेन सफर अक्सर आराम और ट्रैवल का मजा लेने के लिए होती है, लेकिन हाल ही में एक वीडियो ने सोशल मीडिया पर बड़ा विवाद खड़ा कर दिया. इस वीडियो में एक महिला यात्री ट्रेन के एसी डिब्बे में सिगरेट पीती हुई दिखाई दी, जिसके बाद अन्य यात्रियों ने उसे रोका और जमकर बहस हुई. वीडियो के सामने आते ही सोशल मीडिया पर यह चर्चा का विषय बन गया है.

वीडियो में क्या हुआ?

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक शख्स उस महिला को रिकॉर्ड करता है, जो ट्रेन के एसी कोच में सिगरेट पी रही थी. जब महिला ने कैमरा देखा तो उसने तुरंत कहा, "आप मेरी वीडियो बना रहे हैं, यह बहुत गलत है. इसे डिलीट करिए." लेकिन उस यात्री ने साफ जवाब दिया, "स्मोकिंग गैरकानूनी है. बाहर जाकर स्मोकिंग कीजिए." महिला ने तर्क दिया कि वह अपनी जेब से पैसा खर्च कर रही है और यह किसी दूसरे यात्री की ट्रेन नहीं है. उसने यहां तक कह दिया, "जाइए, पुलिस बुलाइए." इस पर दूसरे यात्रियों ने गुस्से में जवाब दिया कि एसी डिब्बे में स्मोकिंग बिल्कुल भी अलाउड नहीं है.

यह भी पढ़ें: न्यूक्लियर हमले से बचने के लिए बना था गुप्त बंकर, आज बन गया यहां का सबसे आलीशान पार्टी पैलेस

सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

जैसे ही यह वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर पहुंचा, यूजर्स ने अपनी नाराजगी जाहिर की. एक यूजर ने लिखा, "पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग दूसरों के अधिकारों का उल्लंघन है. ऐसे मामलों में सख्त एक्शन होना चाहिए." कई लोगों ने रेलवे मंत्रालय को टैग कर जुर्माना और सख्त सज़ा की मांग की. इस मामले पर रेलवे सेवा के आधिकारिक अकाउंट से जवाब आया कि शिकायत संबंधित अधिकारियों तक पहुंचा दी गई है और कार्रवाई की जाएगी. इसने लोगों को भरोसा दिलाया कि नियम तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा.

यह भी पढ़ें: मुंबई या चेन्नई नहीं, बल्कि दुबई… क्यों वायरल हुआ आधी रात को अकेली घूमती लड़की का वीडियो?

महिला पर क्यों उठे सवाल?

एक्स पर कई यूजर्स ने कहा कि महिला खुलेआम ट्रेन में सिगरेट पी रही थी, लेकिन जब किसी ने सबूत के लिए वीडियो बनाया तो उसने वुमन कार्ड खेलने की कोशिश की. इससे बहस और तेज हो गई कि कानून सभी के लिए बराबर है और नियम तोड़ने पर किसी को छूट नहीं मिल सकती. ट्रेन जैसे स्थान पर धूम्रपान न केवल गैरकानूनी है, बल्कि दूसरों की सेहत के लिए भी खतरनाक है. 

 

 

