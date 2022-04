Viral Video: प्लेन में बैठे यात्री खुशी से उछल पड़े, जब पायलट ने दी ऐसी खुशखबरी

Viral News: सोमवार को फ्लोरिडा में एक न्यायाधीश के फैसले का मतलब है कि अब अमेरिका में हवाई जहाज और सार्वजनिक परिवहन (Airplanes & Public Transportation) में मास्क पहनने की जरूरत नहीं है. जज के फैसले ने 14 महीने के अनिवार्य मास्क-पहनने को समाप्त कर दिया, जिसका उद्देश्य COVID-19 के ट्रांसमिशन को कम करना था. कुछ घंटों के भीतर, सभी प्रमुख अमेरिकी एयरलाइनों ने इस फैसले की घोषणा की. इतना ही नहीं, कुछ उड़ानों के बीच में यात्रियों को यह जानकारी दी गई कि यात्री अपने मास्क उतार सकते हैं.

सोशल मीडिया (Social Media) पर एक वीडियो वायरल (Viral Video) हो रहा है, जिसमें दिखाया गया है कि एक अमेरिकी एयरलाइन में सवार यात्री फेस मास्क को हटाने की खबर सुनते ही खुशी से उछल पड़े और चियर करने लगे. जैसे ही पायलट ने हवा में इंटरकॉम पर मास्क से जुड़ी खबर दी, पूरा हवाई जहाज का केबिन तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. एक यात्री ने ट्विटर पर एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें डेल्टा एयरलाइंस के फ्लाइट क्रू ने मास्क पॉलिसी में बदलाव की घोषणा की और भीड़ खुशी से झूम उठी.

“Ladies and gentlemen, this is your pilot speaking. This is the most important announcement I’ve ever made. The federal mask mandate is over. Take off your mask if you choose!”

A wonderful moment mid flight on @alaskaair today! pic.twitter.com/nWSatDRB83

— Ben Dietderich (@ben_dietd) April 18, 2022