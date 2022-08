Viral Video: चीन के लोगों में दिखी लॉकडाउन की दहशत, मॉल से ऐसे भागे लोग, वायरल हो रहा वीडियो

China Viral Video: सोशल मीडिया पर चीन के शंघाई में आइकिया स्टोर (Ikea) का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में बड़ी संख्या में लोगों को दुकान से बाहर भागते हुए देखा जा सकता है. इस वीडियो ने सोशल मीडिया पर काफी बवाल मचा दिया है. कोरोना के दो मामलों की खबर लगने के बाद स्वास्थ्य विभाग और प्रशासनिक टीम दुकान में खरीदारी करने आए लोगों को जबरदस्ती अंदर क्वारंटाइन करने की कोशिश कर रही थी और लोग वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहे थे.

दो कोरोना केस के चलते हंगामा

रिपोर्ट्स के मुताबिक घटना 13 अगस्त को जुहुई जिले में हुई थी. दो कोरोना के मामलों का पता लगने के बाद स्वास्थ्य अधिकारी वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पूरे स्टोर को बंद करने की कोशिश कर रहे थे.

स्टोर से भागने लगे लोग

जिसके बाद वीडियों में लोगों को आइकिया स्टोर से बाहर निकलने की कोशिश करते हुए दिखाया गया है. यह पूरी तरह से अराजकता दिखाता है क्योंकि लोग दरवाजा बंद करने की कोशिश कर रहे गार्डों को धक्का देते हुए भाग रहे हैं. एक ट्विटर उपयोगकर्ता ने वीडियो शेयर करते हुए कहा कि दुकानदारों को रोते और चिल्लाते हुए देखा जा सकता है.

Yesterday, an abnormal health code case was presented at an IKEA in Shanghai, & the entire mall was suddenly blocked

Some ppl forced their way out for fear of being sent to concentration camps, but there is actually nowhere to escape under #AmazingChina’s digital surveillance pic.twitter.com/MWpbTOJ3kz

— Donna Wong (@DonnaWongHK) August 14, 2022