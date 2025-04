Viral Video : इलाज के दौरान कुत्ते की हुई मौत, गुस्साई महिला नें डॉक्टर को बाल खींचकर पीटा!

Viral Video : एक महिला अपने पालतू कुत्ते की मौत से इतनी दुखी हो गई कि गुस्से में आकर उसने वेटनरी डॉक्टर पर हमला कर दिया. इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिस पर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, कुछ महिला के पक्ष में हैं, तो अधिकतर लोग उसके बर्ताव की आलोचना कर रहे हैं.

कब की है घटना?

वीडियो के मुताबिक, घटना 17 अप्रैल की है, जब महिला अपने बीमार पग को लेकर एक पशु चिकित्सक के पास गई थी. इलाज के दौरान डॉगी की मौत हो गई, जिससे महिला का गुस्सा फूट पड़ा और वह डॉक्टर पर टूट पड़ी. हालांकि, यह वीडियो किस जगह का है, इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है.

महिला ने डॉक्टर पर किया हमला

फुटेज में देखा जा सकता है कि कुत्ते को ऑक्सीजन मास्क लगाकर बेड पर रखा गया था और एक महिला डॉक्टर उसकी देखरेख कर रही थी. जैसे ही कुत्ते की मौत की जानकारी महिला को मिलती है, वह आपा खो बैठती है और डॉक्टर पर हमला कर देती है. हालांकि, ZEE News इस वीडियो की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस वायरल वीडियो को ट्विटर (अब एक्स) पर @Deadlykalesh यूज़रनेम से पोस्ट किया गया है, जिस पर लोगों की तरफ से मिली-जुली प्रतिक्रियाएं आ रही हैं. कुछ ने महिला के दुख को समझते हुए सहानुभूति जताई, जबकि कई लोगों ने उसके बर्ताव की निंदा करते हुए उसे जेल भेजने की मांग की.

क्या बोले यूजर्स?

A woman took her puppy for a second medical opinion to the veterinary, Sadly during treatment puppy passed away. In response, the owner physically assaulted one of the lady doctor inside Clinic pic.twitter.com/JUAicZX1il

— Deady Kalesh (@Deadlykalesh) April 20, 2025