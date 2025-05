Video: फ्लाइट में घुस आया ये जीव, पायलट बोला- मैं नहीं पकड़ सकता; फिर यात्रियों की निकली चीख-पुकार और

Bird In Plane: अमेरिका में डेल्टा एयरलाइंस के एक विमान में दो कबूतरों के घुसने से हंगामा मच गया. इससे मिनियापोलिस से विस्कॉन्सिन के मैडिसन जाने वाली उड़ान में 56 मिनट की देरी हुई. यात्रियों ने कबूतरों को पकड़ने की कोशिश की, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए. यह घटना डेल्टा फ्लाइट 2348 में हुई जो एक सामान्य उड़ान थी. यात्री टॉम कॉ ने बताया कि बोर्डिंग के बाद एक कबूतर केबिन में उड़ने लगा. पायलट ने अनाउंस किया कि हमारे विमान में एक वन्यजीव की स्थिति है. टॉम ने इस घटना का वीडियो बनाया.

यात्री टॉम कॉ ने इंस्टाग्राम पर लिखा, “जब मैं फ्लाइट 2348 में चढ़ा तो एक यात्री ने फ्लाइट अटेंडेंट को बताया कि विमान में कबूतर है. पायलट ने माइक पर पुष्टि की और कहा कि उनके पास इसका कोई अनुभव नहीं है.” बैगेज हैंडलर्स ने कबूतर को पकड़कर बाहर निकाला. यात्रियों ने तालियां बजाईं. एक छोटी लड़की ने पूछा कि क्या वह कबूतर को छू सकती है.

Some moments in flights! Two pigeons made their way inside a fully boarded Delta Airlines flight from Minneapolis to Madison over Memorial Day Weekend.

Passenger Tom Caw posted on Instagram about the happening and their safe removal.

