Video: रॉन्ग साइड से आई महिला को पुलिस ने रोका तो हो गई बेकाबू, सैंडल निकालकर फेंका और फिर

Woman Fight With Police In Meerut: उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) के मेरठ जिले (Meerut) में स्कूटी पर सवार एक महिला पुलिस (UP Police) से भिड़ गई और उस महिला ने बीच सड़क पर जमकर हंगामा बरपाया. दरअसल, महिला स्कूटी से रॉन्ग साइड से जा रही थी. जब पुलिस ने उसको रोका तो मैडम बेकाबू हो गईं. वह बिना सोचे-समझे हाथपाई पर उतर आईं. अब इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया (Social Media) पर काफी वायरल हो रहा है. इस वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक महिला पुलिसवालों से भिड़ गई और मारपीट करने लगी.

पुलिसवालों से हाथापाई करने लगी महिला

मेरठ में पुलिस को एक महिला को सही बात समझाना, काफी भारी पड़ गया. वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह महिला पुलिसवालों के साथ मारपीट पर उतारू है. पुलिस बार-बार समझा रही है, लेकिन पुलिस से भिड़ने पर बाज नहीं आ रही है. यह पूरा मामला कोतवाली के बुढाना के एक पुलिस चौकी का है.

रॉन्ग साइड से आई महिला तो पुलिस ने रोका

दरअसल, ये महिला स्कूटी पर सवार होकर रॉन्ग साइड से जा रही थी. पुलिस ने जब उसे रोका तो मौके पर मौजूद दरोगा पर ही उसने स्कूटी चढ़ा दी. इसके बाद महिला ने सड़क पर ही ड्रामा करना शुरू कर दिया. पुलिसवाले बार-बार महिला को समझाते रहे.

गुस्साई महिला का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि स्कूटी से रॉन्ग साइड आने वाली महिला उसे रोक रही है, लेकिन मैडम के सिर पर गुस्सा सवार हो चुका है. उसने सैंडल निकालकर महिला पुलिसकर्मी की तरफ फेंक दिया. महिला पुलिसकर्मी उसे रोकती रही, समझाती रही लेकिन महिला समझने को तैयार नहीं थी. फिलहाल, पुलिस ने आरोपी महिला को हिरासत में ले लिया है. इंटरनेट पर इस वीडियो को काफी देखा जा रहा है.