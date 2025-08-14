भारतीय फैमिली ने ऐसी कौन सी कर दी हरकत, भड़का कनाडाई शख्स! Video रिकॉर्ड कर कही ये बात
भारतीय फैमिली ने ऐसी कौन सी कर दी हरकत, भड़का कनाडाई शख्स! Video रिकॉर्ड कर कही ये बात

Canadian Man On Punjabi Music: कनाडा में एक बीच पर म्यूजिक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक कनाडाई व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक भारतीय परिवार पर तेज आवाज में पंजाबी गाना बजाने का आरोप लगाया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Aug 14, 2025, 12:07 PM IST
भारतीय फैमिली ने ऐसी कौन सी कर दी हरकत, भड़का कनाडाई शख्स! Video रिकॉर्ड कर कही ये बात

Canada Beach Music Controversy: कनाडा में एक बीच पर म्यूजिक को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है. एक कनाडाई व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर एक भारतीय परिवार पर तेज आवाज में पंजाबी गाना बजाने का आरोप लगाया. इंस्टाग्राम पर @truenorthlooper नाम से पहचान रखने वाले इस शख्स ने खुद को "वन-मैन बैंड" बताया और दावा किया कि शहर के अधिकारियों ने पहले उसे बीच पर गिटार बजाने से रोका था और जुर्माना लगाया था, लेकिन अब दूसरों को मनचाहा म्यूजिक बजाने की इजाजत दी जा रही है.

यह भी पढ़ें: फ्लाइट में अचानक नीले बुरके वाली महिला ने जलाया सिगरेट, फिर जो किया उसे देखकर यात्रियों की उड़ गई नींद

आखिर बीच पर हुआ क्या था?

वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स एक पिकनिक ब्लैंकेट और उस पर रखे बैग और स्पीकर के पास खड़ा है. स्पीकर से पंजाबी म्यूजिक तेज आवाज में बज रहा था, जबकि वहां उस वक्त कोई मौजूद नहीं था. उसने तंज कसते हुए कहा, "ये लोग यहां भी नहीं हैं और फिर भी 150 फीट के दायरे में सभी को ये म्यूजिक सुनना पड़ रहा है. बहुत अच्छा काम किया है, सिटी ऑफ बैरी."

गिटार बजाने पर क्यों था जुर्माना?

वीडियो में उसने बताया कि उसे पहले गिटार बजाने और बैरी फूड बैंक के लिए फंड जुटाने पर अधिकारियों ने रोक दिया था और जुर्माना लगाया था. उसने नाराजगी जताते हुए कहा, "अगर मैं गिटार बजाऊं तो बड़ी परेशानी है, लेकिन अगर कोई तेज म्यूजिक बजाए और खुद पानी में चला जाए, तो सब ठीक है."

यह भी पढ़ें: रात के अंधेरे में निकलने वाला रहस्यमयी शिकारी! जिसकी एक किलो मांस की कीमत आपकी महीने की सैलरी से भी ज्यादा

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया आई?

वीडियो पर लोगों की राय बंटी हुई थी. कुछ ने उस शख्स की बात सही मानी तो कईयों ने उसे बेवजह का हंगामा करने वाला बताया. एक यूजर ने लिखा, "सीधे जाकर उनसे वॉल्यूम कम करने को कहो, इंटरनेट पर रोने का क्या मतलब है?" दूसरे ने लिखा, "जिंदगी इतनी लंबी नहीं कि नफरत में बर्बाद करें, बस मजे लो और दूसरों को भी जीने दो." कुछ लोगों ने इस घटना को इमिग्रेंट्स के खिलाफ नेगेटिव रवैये से जोड़कर देखा. एक कमेंट में लिखा, "पिछले हफ्ते बीच पर इंग्लिश म्यूजिक बज रहा था, तब मैंने किसी को कुछ नहीं कहा. ये सिर्फ ड्रामा है ताकि इमिग्रेंट्स को नीचा दिखाया जा सके."

