Advertisement
trendingNow13036445
Hindi Newsजरा हटकेViral Video: विदेशी महिला ने भारतीय शादी में मचाई धूम; पानीपूरी स्टॉल पर बोली- सब दे दो… सब!

Viral Video: विदेशी महिला ने भारतीय शादी में मचाई धूम; पानीपूरी स्टॉल पर बोली- सब दे दो… सब!

Viral Video: कतर की एक महिला अपनी भारतीय दोस्त की शादी में पानिपुरी देखकर इतनी खुश हो गई कि वीडियो वायरल हो गया. वह लगातार “सब दे दो” कहते हुए देसी खानों की तारीफ करती रही. भारतीय यूजर्स उसकी मासूमियत देख जमकर तारिफ कर रहे हैं. 

 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Dec 10, 2025, 08:00 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video: विदेशी महिला ने भारतीय शादी में मचाई धूम; पानीपूरी स्टॉल पर बोली- सब दे दो… सब!

सोशल मीडिया पर इन दिनों एक क़तर की महिला का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी भारतीय दोस्त की शादी में शामिल होकर देसी खाने के लिए ऐसा प्यार दिखाती है कि हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता है. हल्दी की खुशबू, संगीत की गूंज और शादी का जश्न… इसी बीच वीडियो में दिखती है यह विदेशी महिला, जो पानिपुरी स्टॉल पर पहुंचते ही जैसे खुद को रोक ही नहीं पाती. वह पूरे जोश में बोलती है, “सब दे दो… सब.” उसके यह कहते ही शादी में मौजूद लोग और इंटरनेट यूजर्स दोनों ही मुस्कुरा उठते हैं. वीडियो इतना प्यारा है कि जिसने देखा उसका दिल जीत लिया.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Chef Braakman (@chefbraakman)

Add Zee News as a Preferred Source

पानिपुरी स्टॉल पर टूट पड़ी विदेशी मेहमान

वीडियो में देखा जा सकता है कि क़तर की यह महिला जैसे ही शादी में पानिपुरी स्टॉल देखती है, वह तुरंत उत्साह से वहां दौड़ पड़ती है. सर्वर से बार-बार खुश होकर कहती है, “Give me more, give me all.” उसकी यह मासूम और जोश से भरी प्रतिक्रिया लोगों को खूब पसंद आ रही है. यह छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर दो मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. भारतीय लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक विदेशी मेहमान भारतीय स्ट्रीट फूड को इतनी दिल से एंजॉय कर रही है. उसके चेहरे की खुशी बताते है कि पानिपुरी ने सच में उसका दिल जीत लिया.

 

भारतीय खाने को बताया दुनिया में बेस्ट

शादी में शामिल होने के बाद यह महिला लगातार भारतीय भोजन की तारीफ कर रही है. उसने कहा कि भारत की फ्लेवर्स, विविधता और रिचनेस दुनिया में कहीं और नहीं मिलती. पानिपुरी से लेकर बाकी व्यंजनों तक, सबने उसका दिल जीत लिया. वह पेशे से शेफ, बेकर और न्यूट्रिशनल थैरेपिस्ट है और 60 से ज्यादा देशों का सफर कर चुकी है, इसलिए उसकी तारीफ और भी ज्यादा मायने रखती है. वह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में भारत की तरक्की और संस्कृति की भी जमकर तारीफ कर रही है. कई भारतीय यूजर्स उसे अपनी शादी में भी न्योता भेज रहे हैं.

 

वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट 

वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. कोई कह रहा है. “भारतीय खाने की असली जीत.” वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिख, “पानिपुरी यूनाइट्स द वर्ल्ड.” कई लोग इस विदेशी महिला के देसी प्यार को देखकर भावुक भी हो रहे हैं. शादी से निकलते ही वह बार-बार अपने वीडियो में लिखती है कि “भारतीय हमरे दिल में बसते हैं.” उसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और भारतीय लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति और स्ट्रीट फूड दुनिया भर में लोगों का दिल जीत रहा है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
Punjab news in hindi
पंजाब में हजारों युवाओं को मिलेगा राज, जापान-दक्षिण कोरिया से आएगा निवेश- सीएम मान
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Parliament Winter Session 2025
राहुल गांधी के सभी बम अमित शाह ने किए 'डिफ्यूज', संसद में हर आरोप का दिया जवाब!
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
amit shah
Detect-Delete-Deport...सिर्फ तीन शब्दों में शाह ने संसद में समझाया SIR का मतलब
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
amit shah
पहली वोट चोरी नेहरू, दूसरी इंदिरा, तीसरी...विपक्ष के आरोपों को शाह ने बनाया 'हथियार
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
Parliament Winter Session 2025
संसद में अमित शाह और राहुल गांधी में तीखी बहस, इस बात पर भिड़ गए दोनों नेता
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
amit shah
'2004 तक तो किसी पार्टी ने SIR का विरोध नहीं किया', सदन में शाह का विपक्ष पर 'बाउंसर
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
Goa Fire Case
थाईलैंड भागे क्लब मालिक अब भारत लौटने को तैयार, कोर्ट से बोले- हम भी पीड़ित हैं जनाब
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
Srinagar
3 मंजिला आलीशान घर, 1 कनाल जमीन...नशे की कमाई से सब बनाया, पुलिस ने सब जब्त कर लिया
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
Hate Speech Bill
हेट स्पीच देने पर सजा, कर्नाटक विधानसभा में पेश हुआ बिल; BJP ने किया विरोध
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?
Kerala News
पहले की गर्लफ्रेंड की हत्या, फिर किया गुमराह, केरल में कातिल तक कैसे पहुंची पुलिस?