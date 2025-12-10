Viral Video: विदेशी महिला ने भारतीय शादी में मचाई धूम; पानीपूरी स्टॉल पर बोली- सब दे दो… सब!

Viral Video: कतर की एक महिला अपनी भारतीय दोस्त की शादी में पानिपुरी देखकर इतनी खुश हो गई कि वीडियो वायरल हो गया. वह लगातार “सब दे दो” कहते हुए देसी खानों की तारीफ करती रही. भारतीय यूजर्स उसकी मासूमियत देख जमकर तारिफ कर रहे हैं.
सोशल मीडिया पर इन दिनों एक क़तर की महिला का वीडियो जबरदस्त वायरल हो रहा है, जिसमें वह अपनी भारतीय दोस्त की शादी में शामिल होकर देसी खाने के लिए ऐसा प्यार दिखाती है कि हर कोई उसे देखकर खुश हो जाता है. हल्दी की खुशबू, संगीत की गूंज और शादी का जश्न… इसी बीच वीडियो में दिखती है यह विदेशी महिला, जो पानिपुरी स्टॉल पर पहुंचते ही जैसे खुद को रोक ही नहीं पाती. वह पूरे जोश में बोलती है, “सब दे दो… सब.” उसके यह कहते ही शादी में मौजूद लोग और इंटरनेट यूजर्स दोनों ही मुस्कुरा उठते हैं. वीडियो इतना प्यारा है कि जिसने देखा उसका दिल जीत लिया.
पानिपुरी स्टॉल पर टूट पड़ी विदेशी मेहमान
वीडियो में देखा जा सकता है कि क़तर की यह महिला जैसे ही शादी में पानिपुरी स्टॉल देखती है, वह तुरंत उत्साह से वहां दौड़ पड़ती है. सर्वर से बार-बार खुश होकर कहती है, “Give me more, give me all.” उसकी यह मासूम और जोश से भरी प्रतिक्रिया लोगों को खूब पसंद आ रही है. यह छोटा सा क्लिप सोशल मीडिया पर दो मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. भारतीय लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि एक विदेशी मेहमान भारतीय स्ट्रीट फूड को इतनी दिल से एंजॉय कर रही है. उसके चेहरे की खुशी बताते है कि पानिपुरी ने सच में उसका दिल जीत लिया.
भारतीय खाने को बताया दुनिया में बेस्ट
शादी में शामिल होने के बाद यह महिला लगातार भारतीय भोजन की तारीफ कर रही है. उसने कहा कि भारत की फ्लेवर्स, विविधता और रिचनेस दुनिया में कहीं और नहीं मिलती. पानिपुरी से लेकर बाकी व्यंजनों तक, सबने उसका दिल जीत लिया. वह पेशे से शेफ, बेकर और न्यूट्रिशनल थैरेपिस्ट है और 60 से ज्यादा देशों का सफर कर चुकी है, इसलिए उसकी तारीफ और भी ज्यादा मायने रखती है. वह अपनी इंस्टाग्राम स्टोरीज़ में भारत की तरक्की और संस्कृति की भी जमकर तारीफ कर रही है. कई भारतीय यूजर्स उसे अपनी शादी में भी न्योता भेज रहे हैं.
वीडियो देख यूजर्स कर रहे कमेंट
वीडियो वायरल होने के बाद सोशल मीडिया पर मजेदार रिएक्शन आ रहे हैं. कोई कह रहा है. “भारतीय खाने की असली जीत.” वहीं एक अन्य यूजर्स ने लिख, “पानिपुरी यूनाइट्स द वर्ल्ड.” कई लोग इस विदेशी महिला के देसी प्यार को देखकर भावुक भी हो रहे हैं. शादी से निकलते ही वह बार-बार अपने वीडियो में लिखती है कि “भारतीय हमरे दिल में बसते हैं.” उसके वीडियो लगातार वायरल हो रहे हैं और भारतीय लोग भी गर्व महसूस कर रहे हैं कि उनकी संस्कृति और स्ट्रीट फूड दुनिया भर में लोगों का दिल जीत रहा है.