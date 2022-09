Viral Video: भयंकर तूफान में मौत से पंगा लेने चला था रिपोर्टर, सड़क किनारे आने में ऐसी हो गई हालत

Hurricane Ian: फ्लोरिडा में तूफान इयान के आने से लोगों के बीच अफरा-तफरी मच गई. हालांकि, तूफान आने से पहले ज्यादातर लोग इस इलाके से सुरक्षित स्थानों पर चले गए थे. तेज हवाओं, भारी बारिश और बर्फ के विनाशकारी ट्राइफेक्टा ने इलाके को उजाड़कर रख दिया. इंटरनेट पर ऐसे कई वीडियो मौजूद हैं, जिसमें बाढ़ और प्रॉपर्टी डैमेज देखी जा सकती है. इन इलाकों में बिजली कटौती जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ रहा है. इस विनाशकारी तूफान के बीच मौसम विज्ञानी व रिपोर्टर जिम कैंटोर ने रिपोर्टिंग की. तूफान इयान (Hurricane Ian) को कवर करते वक्त वह अपने पैर जमीन पर जमा नहीं पा रहे थे.

तूफान के बीच रिपोर्टिंग करने लगा शख्स

सोशल मीडिया पर तूफान के बीच रिपोर्टिंग करते वक्त मौसम विज्ञानी का वीडियो वायरल हो रहा है. फ्लोरिडा के फोर्ट मेयर्स इलाके में बीच सड़क पर खड़े जिम कैंटोर 150 मील प्रति घंटे (240 किलोमीटर प्रति घंटे) के तूफान का सामना कर रहे थे. वह हवा के तेज झोंके के सामने कैटेगरी 4 के तूफान में रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब एक पेड़ की शाखा ने उनके पैरों पर टकराई, जिसके वजह से वह तूफान में गिर पड़े. रिपोर्टर ने उस बिंदु पर खड़े होने के लिए संघर्ष किया, सहायता के लिए सड़क पर मौजूद एक साइन बोर्ड को पकड़ लिया. काफी देर तक खुद को बैलेंस करने के बाद किनारे तक पहुंचा.

Jim Cantore got hit by a flying tree branch during hurricane report pic.twitter.com/ybONC3VR51

— Gifdsports (@gifdsports) September 28, 2022