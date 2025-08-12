Viral Video : जिंदा झींगा खाने के चक्कर में हो गया कांड, लिया ऐसा बदला; लोग बोले- मिल गया कर्मों का फल!
Viral Video : जिंदा झींगा खाने के चक्कर में हो गया कांड, लिया ऐसा बदला; लोग बोले- मिल गया कर्मों का फल!

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल है, जिसे लोग “झींगे का बदला” कह रहे हैं. वीडियो में एक चीनी लड़की जिंदा मैंटिस झींगा को उबलते पानी में डालने की कोशिश करती है. इस अनोखे दृश्य ने नेटिजन्स का खूब ध्यान खींचा.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 07:45 PM IST
Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग मजाक में "झींगे का बदला" कह रहे हैं. इसमें एक चीनी लड़की रेस्टोरेंट में एक जिंदा मैंटिस झींगा (Mantis Shrimp) को उबलते पानी में डालने की कोशिश करती नजर आती है. यह वीडियो सोशल मीडियो पर तेजी से वायरल हो रहा है. और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

झींगा ने कर दिया लड़की पर हमला!

वीडियो में लड़की पहले झींगे को कैमरे के सामने दिखाती है और फिर उसे गर्म पानी के बर्तन में डालने की कोशिश करती है. लेकिन झींगा अचानक उछलकर दूर जा गिरता है. जब वह दोबारा उसे पकड़कर पानी में डालने लगती है, तो झींगा पलटकर उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे लड़की दर्द में चीखने लगती है. इस वीडियो को नेटिजंस झींगा का बदला करार दे रहे हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने आधार पर तैयार किया गया है.

A post shared by Luna's Blog (@lunasbloging)

जानकारी के मुताबिक, झींगे को जिंदा उबलते पानी में इसलिए पकाया जाता है क्योंकि मरने के बाद उसका मांस जल्दी खराब हो जाता है. हालांकि, इस वीडियो को देखने के बाद लोग इसे कर्मों का फल और इंस्टेंट करमा का उदाहरण बता रहे हैं. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर @lunasbloging नाम के अकाउंट से शेयर की गई है, जिसे अब तक हजारों बार देखा जा चुका है और यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक ने लिखा, "तुम इसकी हकदार हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे." दूसरे ने कहा, "झींगे ने लड़की से बदला ले लिया." वहीं, एक अन्य ने कमेंट किया, "इसे कहते हैं इंस्टेंट करमा, जैसी करनी, वैसी भरनी."

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

;