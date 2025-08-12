Viral Video : जिंदा झींगा खाने के चक्कर में हो गया कांड, लिया ऐसा बदला; लोग बोले- मिल गया कर्मों का फल!

Viral Video : सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग मजाक में "झींगे का बदला" कह रहे हैं. इसमें एक चीनी लड़की रेस्टोरेंट में एक जिंदा मैंटिस झींगा (Mantis Shrimp) को उबलते पानी में डालने की कोशिश करती नजर आती है. यह वीडियो सोशल मीडियो पर तेजी से वायरल हो रहा है. और लोग इस पर तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

झींगा ने कर दिया लड़की पर हमला!

वीडियो में लड़की पहले झींगे को कैमरे के सामने दिखाती है और फिर उसे गर्म पानी के बर्तन में डालने की कोशिश करती है. लेकिन झींगा अचानक उछलकर दूर जा गिरता है. जब वह दोबारा उसे पकड़कर पानी में डालने लगती है, तो झींगा पलटकर उसके हाथ पर काट लेता है, जिससे लड़की दर्द में चीखने लगती है. इस वीडियो को नेटिजंस झींगा का बदला करार दे रहे हैं. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने आधार पर तैयार किया गया है.

झींगा का वीडियो देख क्या बोले यूजर्स?

जानकारी के मुताबिक, झींगे को जिंदा उबलते पानी में इसलिए पकाया जाता है क्योंकि मरने के बाद उसका मांस जल्दी खराब हो जाता है. हालांकि, इस वीडियो को देखने के बाद लोग इसे कर्मों का फल और इंस्टेंट करमा का उदाहरण बता रहे हैं. यह क्लिप इंस्टाग्राम पर @lunasbloging नाम के अकाउंट से शेयर की गई है, जिसे अब तक हजारों बार देखा जा चुका है और यूजर्स लगातार अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक ने लिखा, "तुम इसकी हकदार हो, जैसा करोगे वैसा भरोगे." दूसरे ने कहा, "झींगे ने लड़की से बदला ले लिया." वहीं, एक अन्य ने कमेंट किया, "इसे कहते हैं इंस्टेंट करमा, जैसी करनी, वैसी भरनी."