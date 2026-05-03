'जब मैं PM बनूंगा तो गर्मियों में स्कूल जाना बैन कर दूंगा'... तपती गर्मी में स्कूल जाने से भड़का बच्चा, देखें Video

School Boy Viral Video Heatwave: उत्तर भारत में सूरज इन दिनों आग उगल रहा है. पारा 42 डिग्री के पार जा चुका है, लू के थपेड़े चल रहे हैं और ऐसे में बड़े-बड़े सूरमाओं के पसीने छूट रहे हैं. लेकिन असली 'जंग' तो उन नौनिहालों की है, जिन्हें भारी बैग लादकर इस तपती धूप में स्कूल जाना पड़ रहा है. इसी बीच एक स्कूली बच्चे का वीडियो सोशल मीडिया पर आग लगा रहा है, जिसमें उसने गर्मी की छुट्टियों को लेकर ऐसी दलीलें दी हैं कि आप अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे. इस छोटे से बच्चे ने सीधे तौर पर प्रशासन से मांग की है कि इस भीषण गर्मी में स्कूलों पर बैन लगाया जाए या तुरंत छुट्टियां घोषित की जाएं.

गर्मी में स्कूल जाना बना चुनौती

वायरल वीडियो में बच्चा साफ-साफ कहता नजर आता है कि इतनी तेज गर्मी में स्कूल जाना बेहद मुश्किल हो रहा है. उसने बताया कि धूप इतनी तेज होती है कि बाहर निकलना भी भारी लगता है, ऐसे में रोज स्कूल जाना बच्चों के लिए परेशानी बन गया है. इस समय कई राज्यों में तापमान 40 से 44 डिग्री के बीच पहुंच चुका है, जिससे हालात और भी कठिन हो गए हैं.

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बच्चे की अपील ने छुआ दिल

वीडियो में बच्चा मजाकिया और मासूम अंदाज में कहता है कि इतनी धूप में हम पसीने से लथपथ रोज स्कूल जाते हैं. वह कहता है कि जब मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, तो गर्मी में स्कूल बैन कर दूंगा. उसकी यह सीधी और सच्ची बात लोगों को काफी पसंद आ रही है. कई लोग इस वीडियो को शेयर करते हुए लिख रहे हैं कि बच्चों की परेशानी को समझना जरूरी है. बच्चे की आवाज में जो सच्चाई है, वही इस वीडियो को खास बना रही है.

सोशल मीडिया पर छिड़ी बहस

वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो गई है. कुछ लोग बच्चे की बात का समर्थन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इतनी गर्मी में स्कूल बंद कर देने चाहिए. वहीं कुछ लोग मानते हैं कि स्कूल पूरी तरह बंद करने के बजाय समय बदलना बेहतर होगा. कई जगहों पर पहले ही स्कूल सुबह जल्दी खोले जा रहे हैं, ताकि बच्चों को दोपहर की तेज धूप से बचाया जा सके.

सरकार और स्कूल भी सतर्क

गर्मी को देखते हुए कई राज्यों में पहले ही कदम उठाए जा चुके हैं. कहीं स्कूल की छुट्टियां जल्दी घोषित कर दी गई हैं, तो कहीं समय बदल दिया गया है. दिल्ली जैसे शहरों में तो बच्चों के लिए 'वॉटर बेल' तक शुरू कर दी गई है, जिससे वे समय-समय पर पानी पीते रहें और डिहाइड्रेशन से बच सकें.

स्वास्थ्य पर पड़ रहा असर

डॉक्टरों का कहना है कि ज्यादा गर्मी बच्चों के लिए खतरनाक हो सकती है. इससे डिहाइड्रेशन, चक्कर आना और थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं. छोटे बच्चों के लिए तेज धूप में रोज स्कूल आना-जाना और भी मुश्किल होता है. यही वजह है कि एक्सपर्ट्स भी गर्मी में सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं.

छोटी सी आवाज, बड़ा मुद्दा

यह वीडियो भले ही एक बच्चे का हो, लेकिन इसने एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है. क्या बच्चों की पढ़ाई से ज्यादा उनकी सेहत जरूरी नहीं है? बच्चे की यह मासूम अपील अब लाखों लोगों तक पहुंच चुकी है और हर कोई इस पर अपनी राय दे रहा है. इस वायरल वीडियो ने यह दिखा दिया कि कभी-कभी छोटे बच्चे भी बड़ी बात कह जाते हैं. उनकी बातों में कोई राजनीति नहीं होती, सिर्फ सच्चाई होती है. यह घटना सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक संदेश है कि बच्चों की सुविधा और सुरक्षा को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.

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