Viral Video : सेल्फी की सनक...तेज लहरें बहाकर ले गईं साथ, ऐसे बची जिंदगी, देखें वीडयो!

Viral Video : इन दिनों लोगों में सेल्फी का ऐसा क्रेज देखा जा रहा है कि वे अपनी जान की परवाह किए बिना खतरनाक जगहों पर फोटो खींचने से भी नहीं हिचकिचाते. अब सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक नदी के बीच चट्टान पर खड़े होकर सेल्फी लेने की कोशिश करता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण वह सीधे नदी में जा गिरता है.

होटल कर्मचारियों ने बचाई जान

यह घटना हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले की पार्वती घाटी की है. कसोल के पास एक युवक बहाव के बीच चट्टान पर चढ़ गया था. पानी का बहाव तेज और ठंड बर्फ जैसी थी, जिससे वह लड़खड़ाकर पानी में गिर गया. हालांकि उसे तैरना आता था, लेकिन ठंड और बहाव उसकी हिम्मत पर भारी पड़ गए. सौभाग्य से वह एक चट्टान से टकरा कर रुक गया और तभी पास ही मौजूद होटल के कर्मचारियों की नजर उस पर पड़ी. उन्होंने तुरंत पहुंचकर उसे सुरक्षित बाहर निकाल लिया. हालांकि ZEE News ऐसे वीडियो की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने की वजह से खबर तैयार की गई है.

नदी में बहा युवक

इस हादसे का वीडियो एक्स (पहले ट्विटर) पर @sidhshuk नाम के यूजर ने शेयर किया है. उन्होंने पोस्ट में उस शख्स की लापरवाही पर सवाल उठाते हुए लिखा, “एक मूर्ख व्यक्ति को पार्वती नदी से बचाया गया. वह नदी किनारे एक कॉटेज में ठहरा हुआ था और खुद को पार्वती नदी से भी ताकतवर समझ बैठा. लगता है मूर्खताओं का मौसम शुरू हो चुका है.”

पहले भी हुई घटनाएं

One idiot being rescued from parvati river.

He was staying at some riverside cottage and thought he is mightier than the parvati.

Season of foolishness has started for us. #HimachalPradesh #tourism pic.twitter.com/8g5Cy0jpNC

— Sidharth Shukla (@sidhshuk) April 14, 2025