धरती पर ही है दूसरी दुनिया! दरवाजा खुलते ही -62 डिग्री और खून जमा देने वाली ठंड, रूह कंपा देगा ये Video

Antarctica Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें अंटार्कटिका का -62 डिग्री तापमान दिखाया गया है. वीडियो में बाहर सब कुछ बर्फ से ढका नजर आता है. यूजर्स ने इसे दूसरी दुनिया जैसा बताया.

 

Nov 07, 2025, 08:40 AM IST
Viral Reddit Post: सोशल मीडिया पर एक वीडियो ने लोगों की रूह कंपा दी है. वीडियो में एक व्यक्ति दरवाजा खोलता है और सामने पूरा इलाका बर्फ की चादर में लिपटा हुआ दिखता है. सूरज की हल्की रोशनी बस धुंधली सी झलक देती है. तापमान था -62 डिग्री सेल्सियस यानी ऐसा माहौल जिसमें सांस लेना भी चुनौती बन जाए. रेडिट पर पोस्ट किए गए इस वीडियो ने 52,000 से ज्यादा अपवोट्स और हजारों कमेंट्स बटोर लिए. लोगों ने कहा कि ये दूसरी दुनिया जैसा लग रहा है. किसी ने लिखा, “ऐसे वीडियो देखकर यकीन नहीं होता कि ये धरती पर ही है.” वीडियो के हर फ्रेम ने नेटिजन्स को हैरान कर दिया.

क्या वाकई अंटार्कटिका इतना भयावह होता है?

जी न्यूज इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन -62 डिग्री सेल्सियस का तापमान अंटार्कटिका के सबसे सर्द हालात में से एक होता है. इतनी ठंड में हवा का स्पर्श भी जमाने वाला होता है और पूरा लैंडस्केप बर्फ की मोटी परत से ढका रहता है. जहां तक नजर जाए, सिर्फ सफेद बर्फ.

यह भी पढ़ें: लड़के ने ऑनलाइन गेम में की फ्लर्टिंग तो गर्लफ्रेंड बोली- तुरंत चाहिए ब्रेकअप... फिर हुआ ऐसा कांड

सोशल मीडिया पर लोगों ने क्या कहा?

एक यूजर ने लिखा, “ऐसे वीडियो असली लगते ही नहीं, जैसे किसी दूसरी दुनिया की झलक हो.” दूसरे ने कहा, “धरती पर कुछ जगहें, जैसे सहारा या अंटार्कटिका, खुद नेचर कहता है यहां तुम्हारा कोई काम नहीं.” एक ने पुरानी घटना शेयर की कि कैसे एक वैज्ञानिक बेस पर दरवाजा बंद करना भूल गया और ब्लिजार्ड ने पूरा एयरलॉक जमा दिया उसे खोलने में कई दिन लगे.

 

This is what Antartica looks like in -62 degrees celsius.
byu/MaxSupreme369 ininterestingasfuck

 

यह भी पढ़ें: नहीं चाहिए 1 लाख की जॉब... Yahoo की नौकरी छोड़कर खोली खुद की कंपनी, वो एक मेल जिसने बदल दी पूरी जिंदगी

क्या इस वीडियो का रिश्ता स्पेस कॉलोनी से भी जुड़ गया?

एक यूजर ने मजेदार लेकिन सोचने पर मजबूर करने वाला कमेंट किया, “जो लोग धरती के बाहर कॉलोनी बसाने की बात करते हैं, पहले अंटार्कटिका में पांच साल खुद को बिना बाहरी मदद के संभालकर दिखाएं.” लोगों ने इसे स्पेस एक्सप्लोरेशन से जोड़ते हुए कहा कि अगर धरती पर ही सर्वाइव करना इतना मुश्किल है, तो अंतरिक्ष में कॉलोनी बसाना अभी सपना ही है. यहां की ठंड, सन्नाटा और बर्फ की परतें बताती हैं कि प्रकृति कितनी शक्तिशाली है. इस वायरल वीडियो ने सिर्फ तापमान नहीं दिखाया, बल्कि इंसान की जिज्ञासा और प्रकृति के प्रति उसकी लाचारी को भी उजागर कर दिया.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Viral VideoAntarctica

