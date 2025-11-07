नाई की जरूरत नहीं, इस मशीन में सिर डालो और मनपसंद हेयरकटिंग करवाओ! Video ने हिला डाला दिमाग

Trending Photos
Haircut Machine: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क किनारे लगी एक मशीन लोगों को कुछ ही मिनटों में परफेक्ट हेयरकट देती दिख रही है. वीडियो में एक व्यक्ति मशीन से टेपर्ड फेड हेयरकट मांगता है और मशीन जवाब देती है, “अपना सिर डालें.” कुछ मिनटों बाद वह बाहर निकलता है बिल्कुल नए लुक में.
क्या ये सच में काम करने वाली मशीन है?
वीडियो में दावा किया गया कि ये ऑटोमैटिक हेयरकट मशीन नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में लगी है. एक के बाद एक तीन लोग इस मशीन से बाल कटवाते दिखते हैं. वीडियो के टेक्स्ट में लिखा, “इंतजार को अलविदा कहें, अब सड़क किनारे बाल कटाने की सुविधा ऑटोपायलट मोड पर.” यानी अब बिना बार्बर के भी सड़क पर मिल रहा है नया हेयरस्टाइल. हालांकि, ये एआई वीडियो मालूम पड़ रहा है और जी न्यूज इस खबर को सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई है. इसकी पुष्टि जी न्यूज नहीं करता है.
लोगों ने कैसे दी प्रतिक्रिया?
वीडियो के वायरल होने के बाद इंटरनेट पर मजेदार कमेंट्स की बाढ़ आ गई. किसी ने लिखा, “अगली Final Destination फिल्म तो यहीं बनेगी.” एक यूजर बोला, “अगर सिर मशीन में फंस गया तो?” वहीं किसी ने डर जाहिर किया, “अगर ये मशीन अचानक फेल हो जाए तो?” एक और व्यक्ति ने लिखा, “बाल कटवाने की असली खुशी तो कैंची की आवाज, बार्बर की बातें और मसाज में है वो मजा मशीन नहीं दे सकती.”
क्या ये वीडियो असली है या बनाया गया है?
सच्चाई जानकर लोग और भी हैरान रह गए. दरअसल, यह वीडियो असली नहीं बल्कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से बनाया गया है. इंस्टाग्राम पेज Axe Drop x A.I. ने इसे तैयार किया है, जो ऐसे ही फ्यूचरिस्टिक और काल्पनिक वीडियो पोस्ट करता रहता है. इस वीडियो ने लोगों की कल्पनाओं को हकीकत में बदलते हुए दिखाया. लोगों ने सोचा, क्या वाकई भविष्य में ऐसी मशीनें संभव होंगी जो बिना इंसान के बाल काट देंगी? लेकिन फिलहाल यह सिर्फ एआई का जादू है, जो दिखाता है कि तकनीक कितनी तेजी से हकीकत जैसी लगने लगी है.
क्या आने वाला वक्त ऐसा होगा?
हालांकि यह वीडियो नकली है, लेकिन इसने एक अहम सवाल उठाया क्या इंसानी काम पूरी तरह मशीनें ले लेंगी? फिलहाल जवाब है ‘नहीं’, क्योंकि बाल कटवाने का असली अनुभव अभी भी इंसान के स्पर्श और बातचीत में ही है. लेकिन अगर एआई ऐसे ही बढ़ता गया, तो शायद आने वाले वक्त में ऑटो बार्बर कोई कल्पना नहीं, बल्कि सच्चाई बन जाए.