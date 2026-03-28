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शर्मनाक! पाकिस्तान के अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, आपस में भिड़े डॉक्टर , देखें वीडियो

हाल ही में पाकिस्तान के एक अस्पताल का वीडियो वायरल हुआ, जिसमें दो सर्जनों की टीमें मरीजों पर “कौन जल्दी करेगा” की रेस में लगी हैं. सोशल मीडिया में लोगों का गुस्सा तेज है, अस्पताल प्रशासन जांच में जुटा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग हो रही है. 

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Mar 28, 2026, 03:27 PM IST
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शर्मनाक! पाकिस्तान के अस्पताल में मरीजों की जिंदगी से खिलवाड़, आपस में भिड़े डॉक्टर , देखें वीडियो

हाल ही में पाकिस्तान का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है. जिसे देखकर हो हैरान हो गए. वीडियो में दिख रहा है कि पाकिस्तान के एक अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर में दो अलग-अलग सर्जनों की टीमें, मरीजों पर सर्जरी करते हुए “कौन जल्दी करेगा” की रेस में लगी हुई हैं. लोग इसे देखकर गुस्से में हैं और सवाल कर रहे हैं. इंसानी जान के साथ खेल करना क्या सही है? वीडियो की वजह से अस्पताल प्रशासन पर भी दबाव बढ़ गया है और लोग आरोपियों की तुरंत निलंबन की मांग कर रहे हैं.

वीडियो में क्या दिख रहा है?

वीडियो में बताया गया है कि दो टीमें एक ही समय में अलग-अलग मरीजों पर सी-सेक्शन सर्जरी कर रही हैं. वीडियो रिकॉर्ड करने वाले लोग बार-बार कह रहे हैं कि सर्जरी जल्दी पूरी करो. हालांकि, वीडियो की सच्चाई और इसे किस हालात में रिकॉर्ड किया गया, इसकी स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है. फिर भी सोशल मीडिया पर इसे लेकर आग भड़क चुकी है और लोग डॉक्टरों के व्यवहार पर सवाल उठा रहे हैं.

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सोशल मीडिया पर लोगों का गुस्सा

सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को लेकर काफी नाराज हैं. कुछ यूजर्स ने लिखा कि यह मरीज की प्राइवेसी का उल्लंघन है और पश्चिम में ऐसे मामलों में डॉक्टरों के लाइसेंस रद्द हो सकते हैं. एक अन्य ने कहा कि वीडियो रिकॉर्ड करने वाली लड़कियों को पहले सजा मिलनी चाहिए. कई लोग पाकिस्तान में डॉक्टरों की क्वालिटी और शिक्षा पर भी सवाल उठा रहे हैं. कुछ ने लिखा, “अब पाकिस्तान में कोई भी हैरान नहीं करता.”

 

अस्पताल में जांच शुरू

लाहौर स्थित लेडी विलिंगडन हॉस्पिटल ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि वीडियो वायरल होने के बाद अस्पताल प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है. मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉ. फरा ने कहा कि वीडियो का पूरा विवरण जांच समिति द्वारा देखा जाएगा और दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही यह भी पता लगाया जाएगा कि वीडियो कैसे रिकॉर्ड और ऑपरेशन थिएटर से बाहर फैलाया गया. 

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Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. दो साल 7 महिना से पत्रकारिता में...और पढ़ें

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