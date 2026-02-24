सड़कें खाली, बिना शोर का वो सुकून! 1990 में कैसा दिखता था ये शहर? वीडियो देख पुरानी यादों में खो गए लोग

आज का नोएडा चमचमाती सड़कों, ऊंची इमारतों और भागती मेट्रो के लिए जाना जाता है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने लोगों को 1990 के दौर में लौटा दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आए इस ब्लैक-एंड-व्हाइट क्लिप में शहर की वो सादगी दिखती है, जिसे आज की पीढ़ी शायद कल्पना में भी नहीं देख सकती. वीडियो देखते ही कई लोग पुरानी यादों में खो गए और कहने लगे—तब कम सुविधाएं थीं, लेकिन सुकून ज्यादा था. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया पुराना शहर

इंस्टाग्राम पर @realestatewithshashank हैंडल से शशांक त्रिवेदी ने यह दुर्लभ वीडियो शेयर किया है, जिसने नेटिज़न्स का ध्यान खींच लिया. कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में 1990 के आसपास का नोएडा दिखाई देता है. वीडियो ब्लैक-एंड-व्हाइट है, जिससे इसकी पुरानी झलक और भी प्रभावी लगती है. यूजर्स इसे देखकर हैरान हैं कि जिस शहर को वे आज ग्लैमरस रूप में देखते हैं, वह कभी इतना शांत और खाली हुआ करता था. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

जब मैदान थे, मॉल नहीं

वायरल क्लिप में साफ दिखता है कि जहां आज ऊंची इमारतें और बड़े मॉल खड़े हैं, वहां कभी दूर-दूर तक खुले मैदान और हरियाली हुआ करती थी. सड़कों पर कारों की भीड़ नहीं, बल्कि इक्का-दुक्का बसें और रिक्शा नजर आते हैं. कई जगह गायें चरती दिखती हैं, जो आज के शहरी नजारे से बिल्कुल अलग है. उस समय सेक्टर-18 जैसे व्यस्त बाजार का शोर भी नहीं था. यह दृश्य बताता है कि तीन दशकों में नोएडा ने कितनी तेज रफ्तार से खुद को बदला है.

कच्ची सड़कें और देहाती माहौल

वीडियो में आधुनिक अपार्टमेंट्स की जगह साधारण घर और कच्ची सड़कें दिखाई देती हैं. पूरा माहौल किसी कस्बे जैसा लगता है, न कि आज के विकसित शहर जैसा. तब रियल एस्टेट का इतना दबदबा नहीं था और जिंदगी की रफ्तार भी धीमी थी. हालांकि यह भी सच है कि पिछले 30 सालों में नोएडा ने जबरदस्त विकास किया है. आज यह शहर देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों में गिना जाता है.