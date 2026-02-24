Advertisement
trendingNow13121588
Hindi Newsजरा हटकेसड़कें खाली, बिना शोर का वो सुकून! 1990 में कैसा दिखता था ये शहर? वीडियो देख पुरानी यादों में खो गए लोग

सड़कें खाली, बिना शोर का वो सुकून! 1990 में कैसा दिखता था ये शहर? वीडियो देख पुरानी यादों में खो गए लोग

यह वायरल ब्लैक-एंड-व्हाइट वीडियो 1990 के दशक के शांत और खाली नोएडा की झलक दिखाता है. जहां आज ऊंची इमारतें और मॉल हैं, वहां कभी खुले मैदान और कच्ची सड़कें थीं. तेजी से हुए विकास ने शहर की तस्वीर पूरी तरह बदल दी.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Feb 24, 2026, 11:02 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सड़कें खाली, बिना शोर का वो सुकून! 1990 में कैसा दिखता था ये शहर? वीडियो देख पुरानी यादों में खो गए लोग

आज का नोएडा चमचमाती सड़कों, ऊंची इमारतों और भागती मेट्रो के लिए जाना जाता है, लेकिन एक वायरल वीडियो ने लोगों को 1990 के दौर में लौटा दिया है. सोशल मीडिया पर सामने आए इस ब्लैक-एंड-व्हाइट क्लिप में शहर की वो सादगी दिखती है, जिसे आज की पीढ़ी शायद कल्पना में भी नहीं देख सकती. वीडियो देखते ही कई लोग पुरानी यादों में खो गए और कहने लगे—तब कम सुविधाएं थीं, लेकिन सुकून ज्यादा था. यही वजह है कि यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देखकर अपने बचपन के दिनों को याद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर छाया पुराना शहर

इंस्टाग्राम पर @realestatewithshashank हैंडल से शशांक त्रिवेदी ने यह दुर्लभ वीडियो शेयर किया है, जिसने नेटिज़न्स का ध्यान खींच लिया. कुछ ही सेकंड की इस क्लिप में 1990 के आसपास का नोएडा दिखाई देता है. वीडियो ब्लैक-एंड-व्हाइट है, जिससे इसकी पुरानी झलक और भी प्रभावी लगती है. यूजर्स इसे देखकर हैरान हैं कि जिस शहर को वे आज ग्लैमरस रूप में देखते हैं, वह कभी इतना शांत और खाली हुआ करता था. यही वजह है कि यह वीडियो तेजी से शेयर किया जा रहा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढे़ं: आखिर मौत के बाद भी क्यों बढ़ते हैं बाल और नाखून? एक्सपर्ट्स ने बताया सच तो...

जब मैदान थे, मॉल नहीं

वायरल क्लिप में साफ दिखता है कि जहां आज ऊंची इमारतें और बड़े मॉल खड़े हैं, वहां कभी दूर-दूर तक खुले मैदान और हरियाली हुआ करती थी. सड़कों पर कारों की भीड़ नहीं, बल्कि इक्का-दुक्का बसें और रिक्शा नजर आते हैं. कई जगह गायें चरती दिखती हैं, जो आज के शहरी नजारे से बिल्कुल अलग है. उस समय सेक्टर-18 जैसे व्यस्त बाजार का शोर भी नहीं था. यह दृश्य बताता है कि तीन दशकों में नोएडा ने कितनी तेज रफ्तार से खुद को बदला है.

 

कच्ची सड़कें और देहाती माहौल

वीडियो में आधुनिक अपार्टमेंट्स की जगह साधारण घर और कच्ची सड़कें दिखाई देती हैं. पूरा माहौल किसी कस्बे जैसा लगता है, न कि आज के विकसित शहर जैसा. तब रियल एस्टेट का इतना दबदबा नहीं था और जिंदगी की रफ्तार भी धीमी थी. हालांकि यह भी सच है कि पिछले 30 सालों में नोएडा ने जबरदस्त विकास किया है. आज यह शहर देश के सबसे तेजी से बढ़ते शहरी इलाकों में गिना जाता है.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Newsoffbeat newsviral section newsviral updatesOff Beat Newstrending newsWeird News

Trending news

राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
Punjab
अकाली और कांग्रेस सरकारों ने बच्चों को अनपढ़ रखा, AAP ने बदले हालात; CM मान का दावा
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
Vande Bharat Express
श्रीनगर से जम्मू के बीच दौड़ेगी वंदे भारत, जानिए कब से कर पाएंगे सफर; शेड्यूल जारी
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
Punjab
हरियाणा में नशे की बढ़ती मांग पर घिरी सरकार? AAP ने सीएम नायब सिंह से मांगा जवाब
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
India Pakistan News in Hindi
PAK-चीन की मिसाइल ताकत के खिलाफ भारत की बड़ी तैयारी, बनाने जा रहा ये अभेद्य ढाल
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
Telangana Crime News
एक परिवार के 3 लोगों का कमरे में मिला शव, हैदराबाद की सनसनीखेज घटना से पुलिस भी सन्न
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
india canada relations
कभी हां कभी न! वक्‍त की कसौटी पर बदलते रहे हैं इन 5 देशों के साथ भारत के रिश्‍ते
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
India and Israel Relation
भारत का टॉप डिफेंस पार्टनर भी है इजरायल; दोनों देशों के रिश्तों की दी जाती है मिसाल
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन
HPV vaccination
क्या है सर्वाइकल कैंसर? जिसके लिए सरकार ने छेड़ी जंग; मुफ्त में देगी वैक्सीन