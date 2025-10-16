Advertisement
Video: मुंह के अंदर बना डाला ततैया-मधुमक्खी का छत्ता, होंठ खोलते ही ऐसे निकले बाहर; रोंगटे हो जाएंगे खड़े

Man Mouth Bees Video: सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में एक युवक अपने मुंह के अंदर ततैया छिपाए दिखा. जैसे ही उसने मुंह खोला, ततैया उड़कर बाहर निकलने लगीं. इंस्टाग्राम पर शेयर हुए इस वीडियो ने लोगों को हैरान कर दिया और कई ने इसे ‘भयानक स्टंट’ बताया.

 

Oct 16, 2025
Viral Wasp Video: सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है जिसमें एक युवक ने ऐसा स्टंट किया, जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए. वीडियो में कैप लगाए एक लड़का अपने मुंह में कुछ छिपाए हुए दिखाई देता है. कुछ सेकंड बाद जैसे ही वह अपना मुंह खोलता है, ततैया जैसी कीड़े बाहर उड़ने लगते हैं. इस दृश्य को देखकर लोग डर गए और यकीन नहीं कर पाए कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है.

वीडियो कहां से आया और किसने शेयर किया?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर 69apps नाम के अकाउंट से शेयर किया गया. वीडियो में दिखाया गया है कि शख्स बड़े आराम से मुंह बंद करके खड़ा है, मानो कुछ हुआ ही नहीं. लेकिन जैसे ही वह मुस्कुराते हुए अपना मुंह खोलता है, अंदर से दर्जनों ततैया उड़कर बाहर आने लगती हैं. यह नज़ारा देखकर लोग हैरान रह गए. कुछ को लगा यह एडिटेड वीडियो है, तो कुछ ने इसे खतरनाक स्टंट बताया.

क्या सच में मुंह के अंदर छत्ता बन सकता है?

लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या यह संभव है कि कोई इंसान अपने मुंह में ततैया या मधुमक्खी रख सके. बायोलॉजिकल तौर पर यह लगभग असंभव है क्योंकि ततैया या मधुमक्खी का डंक बेहद जहरीला होता है और इतनी संख्या में उन्हें मुंह के अंदर रखना जानलेवा साबित हो सकता है. कई यूजर्स ने लिखा कि यह वीडियो CGI या किसी एडिटिंग ट्रिक से बनाया गया होगा.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

सोशल मीडिया पर लोगों की क्या प्रतिक्रिया रही?

वीडियो पर लोगों ने जमकर कमेंट किए. एक यूजर ने लिखा, “भाई सारे डंक तो टूटे हुए हैं, वरना ये तो बचता नहीं.” दूसरे ने लिखा, “ये तो सच में मधुमक्खी मैन है.” वहीं कुछ ने इसे खतरनाक करार देते हुए लिखा कि ऐसे वीडियो देखकर बच्चे भी कॉपी करने की कोशिश करते हैं, जो जानलेवा साबित हो सकता है. कई सोशल मीडिया यूजर्स का मानना है कि यह वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर या CGI (कंप्यूटर जनरेटेड इमेजरी) से बनाया गया है. क्योंकि इतने सारे ततैयों का मुंह के अंदर रहना, बिना डंक मारे बाहर निकलना, इंसानी शरीर की क्षमता से परे है. इस वीडियो को वायरल करने के लिए एडिटिंग का सहारा लिया गया होगा.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

Viral Video

Trending news

