Advertisement
trendingNow13121850
Hindi Newsजरा हटकेनियम गया तेल लेने! लेडीज लाउंज में अंकल का कब्जा, विदेशी टूरिस्ट का वीडियो देख भड़के लोग

नियम गया तेल लेने! लेडीज लाउंज में 'अंकल' का कब्जा, विदेशी टूरिस्ट का वीडियो देख भड़के लोग

Indian Railway Station: भारतीय रेलवे स्टेशन पर ‘वुमन वेटिंग रूम’ में बैठे एक पुरुष का वीडियो विदेशी पर्यटक ने रिकॉर्ड किया, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. नियमों के पालन और महिला सुरक्षा को लेकर नई बहस छिड़ गई है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Feb 25, 2026, 09:47 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

नियम गया तेल लेने! लेडीज लाउंज में 'अंकल' का कब्जा, विदेशी टूरिस्ट का वीडियो देख भड़के लोग

Women Only Waiting Room At Railway Station: एक विदेशी महिला पर्यटक ने भारतीय रेलवे स्टेशन पर ऐसा दृश्य रिकॉर्ड किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. वीडियो में प्लेटफॉर्म पर लगे ‘वुमन ओनली’ बोर्ड के साथ एक वेटिंग रूम साफ दिखाई देता है. यह स्थान खास तौर पर महिलाओं के लिए रिजर्व्ड था. लेकिन अंदर एक पुरुष आराम से बैठा मोबाइल चला रहा था. उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी तरह की झिझक या चिंता है.

वीडियो में पर्यटक सवाल उठाती है कि जब यह जगह सिर्फ महिलाओं के लिए तय है, तो एक पुरुष वहां कैसे बैठ सकता है. यही सवाल सोशल मीडिया पर भी गूंजने लगा. कई लोगों ने कहा कि अगर नियम बने हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता, तो उनका अस्तित्व ही क्या है. सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए नियम तभी मायने रखते हैं जब उन्हें गंभीरता से लागू किया जाए.

यह भी पढ़ें: 100 साल तक वैज्ञानिक भी थे फेल, अब खुला अंटार्कटिका के 'खूनी झरने' का सबसे खौफनाक राज!

Add Zee News as a Preferred Source

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया?

जैसे ही यह क्लिप इंटरनेट पर शेयर हुई, तेजी से वायरल हो गई. कुछ यूजर्स ने इसे महिला सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों की अनदेखी बताया. उनका कहना था कि ऐसे नियम महिलाओं को सुरक्षित और सहज महसूस कराने के लिए बनाए जाते हैं. अगर उनका उल्लंघन खुलेआम हो, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि छोटे से वीडियो में पूरी सच्चाई नहीं दिखती. संभव है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ज्यादा हो या उस समय निगरानी करने वाला स्टाफ मौजूद न हो. ऐसे में व्यक्ति ने अस्थायी तौर पर वहां बैठने का फैसला किया हो.

 

 

यह भी पढ़ें: अनपढ़ Uber ड्राइवर ने 50,000 ट्रिप्स पूरी कर खोला अपनी कमाई का राज, दिल्ली-मुबंई के इंजीनियर्स भी ज्यादा कमा डाले!

महिला स्पेस पर क्यों बहस?

यह घटना महिला-आरक्षित स्थानों की जरूरत और महत्व पर भी चर्चा छेड़ गई है. रेलवे स्टेशनों पर बने महिला प्रतीक्षालय का मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना होता है. अगर इन जगहों की सीमाएं स्पष्ट न रहें, तो उनका उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है. यह मामला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि सामाजिक समझ और जिम्मेदारी का है. यह वायरल वीडियो एक बड़ी बहस को जन्म देता है. क्या सिर्फ बोर्ड लगाना काफी है, या सख्ती से पालन भी जरूरी है. सार्वजनिक नियमों की असली ताकत उनके लगातार और समान रूप से लागू होने में है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

viral video

Trending news

PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
PM Narendra Modi Israel Visit
PM मोदी की इजराइल यात्रा: अरब जगत को संदेश या चीन को जवाब!
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
state name
केरलम पास हुआ, तो बांग्ला क्यों अटका? संविधान प्रक्रिया में दिक्कत या फंसा है पेंच
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
pm modi israel visit 2026
क्यों खास है PM मोदी का ये इजराइल दौरा? नेसेट में भाषण समेत जानें 10 बड़ी बातें
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
T-20 World Cup
भारत की हार पर 'टीम ओवैसी' का M कार्ड, वर्ल्ड कप में 'हिंदू-मुसलमान' कराने की साजिश?
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
DNA
DNA: दिल्ली दंगे में 53 की मौत, गुनहगार सिर्फ 'एक', कहां है बाकी गुनहगार?
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
DNA
नेवी किससे निपटने के लिए बढ़ा रही पनडुब्बी रोधी क्षमता? INS Anjadeep के मायने समझें
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
Mamata Banerjee
बंगाल का नाम क्यों बदलना चाहती हैं ममता? बताई अपनी पीड़ा, 'केरलम' पर फूट गया गुस्सा
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
DNA
डिफेंस सेक्टर में कितनी बड़ी होगी डील? पीएम मोदी के इजरायल दौरे से पहले जानिए डिटेल
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
Illegal settlement
राजकोट की बस्तियों में बुलडोजर का महाएक्शन, भूकंप की तरह ढहे 1,300 से ज्यादा घर
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी
DGCA
चार्टर्ड फ्लाइट ऑपरेटर्स फौरन पढ़ लें DGCA के नए सुरक्षा नियम, वरना... चेतावनी जारी