नियम गया तेल लेने! लेडीज लाउंज में 'अंकल' का कब्जा, विदेशी टूरिस्ट का वीडियो देख भड़के लोग

Women Only Waiting Room At Railway Station: एक विदेशी महिला पर्यटक ने भारतीय रेलवे स्टेशन पर ऐसा दृश्य रिकॉर्ड किया, जिसने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी. वीडियो में प्लेटफॉर्म पर लगे ‘वुमन ओनली’ बोर्ड के साथ एक वेटिंग रूम साफ दिखाई देता है. यह स्थान खास तौर पर महिलाओं के लिए रिजर्व्ड था. लेकिन अंदर एक पुरुष आराम से बैठा मोबाइल चला रहा था. उसे देखकर ऐसा नहीं लगा कि उसे किसी तरह की झिझक या चिंता है.

वीडियो में पर्यटक सवाल उठाती है कि जब यह जगह सिर्फ महिलाओं के लिए तय है, तो एक पुरुष वहां कैसे बैठ सकता है. यही सवाल सोशल मीडिया पर भी गूंजने लगा. कई लोगों ने कहा कि अगर नियम बने हैं लेकिन उनका पालन नहीं होता, तो उनका अस्तित्व ही क्या है. सार्वजनिक स्थानों पर बनाए गए नियम तभी मायने रखते हैं जब उन्हें गंभीरता से लागू किया जाए.

सोशल मीडिया पर कैसी प्रतिक्रिया?

जैसे ही यह क्लिप इंटरनेट पर शेयर हुई, तेजी से वायरल हो गई. कुछ यूजर्स ने इसे महिला सुरक्षा और संवेदनशील स्थानों की अनदेखी बताया. उनका कहना था कि ऐसे नियम महिलाओं को सुरक्षित और सहज महसूस कराने के लिए बनाए जाते हैं. अगर उनका उल्लंघन खुलेआम हो, तो व्यवस्था पर सवाल उठना स्वाभाविक है. हालांकि कुछ लोगों ने यह भी कहा कि छोटे से वीडियो में पूरी सच्चाई नहीं दिखती. संभव है कि प्लेटफॉर्म पर भीड़ ज्यादा हो या उस समय निगरानी करने वाला स्टाफ मौजूद न हो. ऐसे में व्यक्ति ने अस्थायी तौर पर वहां बैठने का फैसला किया हो.

A foreign woman recorded a man sitting in the 'Women Only' zone and posted the video on insta. What's the point of making rules if they aren't enforced? pic.twitter.com/cU8nTRU8Hz — Zoya Khan (@Zoyakhan7025) February 23, 2026

महिला स्पेस पर क्यों बहस?

यह घटना महिला-आरक्षित स्थानों की जरूरत और महत्व पर भी चर्चा छेड़ गई है. रेलवे स्टेशनों पर बने महिला प्रतीक्षालय का मकसद महिलाओं को सुरक्षित माहौल देना होता है. अगर इन जगहों की सीमाएं स्पष्ट न रहें, तो उनका उद्देश्य कमजोर पड़ सकता है. यह मामला सिर्फ एक सीट का नहीं, बल्कि सामाजिक समझ और जिम्मेदारी का है. यह वायरल वीडियो एक बड़ी बहस को जन्म देता है. क्या सिर्फ बोर्ड लगाना काफी है, या सख्ती से पालन भी जरूरी है. सार्वजनिक नियमों की असली ताकत उनके लगातार और समान रूप से लागू होने में है.