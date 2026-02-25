खेत की खुदाई में मिला सोना... सुनकर पूरा का पूरा गांव फावड़ा लेकर पहुंचा और खोद डाली जमीन! सरकार ने क्या किया?

Gugulethu Gold Rush: जोहान्सबर्ग से करीब 30 मील दूर गुगुलेथु नाम की बस्ती में अचानक हलचल मच गई. सोशल मीडिया पर खबर फैली कि खेत में गड्ढा खोदते समय किसी को सोना मिला है. यह इलाका स्प्रींग्स के पास है. देखते ही देखते दर्जनों लोग फावड़े लेकर पहुंच गए और खेत खोदना शुरू कर दिया. अफवाह इतनी तेजी से फैली कि दूर-दराज इलाकों से भी लोग यहां पहुंचने लगे.

गुगुलेथु में करीब 11,500 लोग रहते हैं, जिनमें बड़ी संख्या बेरोजगार है. दक्षिण अफ्रीका में बेरोजगारी दर लगभग 42 फीसदी बताई जाती है. ऐसे में सोने की खबर उम्मीद की किरण बन गई. 19 साल की नोम्सा और उसकी बहन थोकोजिले ने भी मिट्टी की बोरियां खोद डालीं. उन्हें थोड़ा सा सोना मिला, जिसे बेचकर 2,000 रैंड कमाए. इस पैसे से उन्होंने खाना खरीदा और बच्चे की स्कूल बस फीस भरी.

सरकार ने क्या किया?

18 फरवरी तक स्थानीय प्रशासन हरकत में आया. एकुरहुलेनी नगर पालिका ने इसे अवैध खनन बताते हुए कार्रवाई शुरू की. तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया और खुदाई के गड्ढों को मशीनों से भर दिया गया. अधिकारियों ने कहा कि सोना मिलने की खबर अपुष्ट है और सिर्फ अटकलों पर आधारित है. यह घटना उस इतिहास की याद दिलाती है जब 1886 में सोना मिलने के बाद जोहान्सबर्ग तेजी से बसा था.

कभी दुनिया का सबसे बड़ा सोना उत्पादक रहा दक्षिण अफ्रीका अब भी पुराने खदानों से घिरा है. यहां अवैध खनिक, जिन्हें ‘जामा जामा’ कहा जाता है, बड़ी संख्या में सक्रिय हैं. अनुमान है कि करीब 30,000 ऐसे खनिक देश के कुल सोने का 10 फीसदी निकालते हैं.

राजनीति और सख्ती क्यों?

देश के राष्ट्रपति सिरिल सैमफोसा ने हाल ही में अवैध खनन और गैंग्स पर सख्ती की बात कही है. पहले भी पुलिस ने कई बार कार्रवाई की है, जिसमें जानें भी गईं. जनवरी 2025 में स्टिलफोंटेन की एक खदान से 90 से ज्यादा शव निकाले गए थे, जब पुलिस ने सप्लाई रोक दी थी. कई स्थानीय लोग खुदाई रुकने से निराश हैं. उनका कहना है कि भूख और बेरोजगारी ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया. वहीं कुछ किसानों ने शिकायत की कि भीड़ ने उनके मवेशियों के चरने वाले खेत पर कब्जा कर लिया था. यह छोटी सी ‘गोल्ड रश’ भले खत्म हो गई हो, लेकिन इसने गरीबी, बेरोजगारी और उम्मीद की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है.