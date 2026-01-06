गुरुद्वारे के बाहर तार में फंसी चिड़िया को बचाने के लिए जोखिम में डाली जान, क्रेन से लटककर किया ऐसा काम

Crane Rescue Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स को क्रेन से लटकते हुए देखा जा सकता है. ऊंचाई पर एक बिजली के खंभे के पास तार में एक पक्षी बुरी तरह फंसा हुआ था. बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए, वह व्यक्ति धीरे-धीरे पक्षी तक पहुंचता है और उसे आजाद करने की कोशिश करता नजर आता है. यह दृश्य देखते ही लोगों की सांसें थम गईं.

यह घटना कहां और कैसे हुई?

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो पंजाब का बताया जा रहा है. घटना एक गुरुद्वारे के बाहर की है, जहां अचानक लोगों की नजर ऊंचाई पर फंसे पक्षी पर पड़ी. स्थिति इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन उस शख्स ने पीछे हटने के बजाय साहस दिखाया और मदद का फैसला किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति काफी ऊंचाई पर लटका हुआ है और नीचे गिरने का खतरा हर पल बना हुआ है. तेज हवा, तारों का उलझाव और संतुलन बिगड़ने का डर, सब कुछ उसके सामने था. इसके बावजूद उसने कई मिनटों की मेहनत के बाद आखिरकार पक्षी को तार से आज़ाद कर दिया.

सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे हुआ वायरल?

यह वीडियो एक्स पर Dharma0292 नाम के हैंडल से शेयर किया गया था. पोस्ट होते ही इसने हजारों व्यूज बटोर लिए. लोग न सिर्फ वीडियो देख रहे हैं बल्कि इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं. पोस्ट के साथ लिखा गया कि कैसे एक क्रेन ऑपरेटर ने अपनी जान जोखिम में डालकर पक्षी की जान बचाई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की भावनाएं खुलकर सामने आईं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों को सलाम है, जो जानवरों और पक्षियों की जान की कद्र करते हैं. किसी ने इसे सबसे क्यूट वीडियो बताया तो किसी ने कहा कि हर जीवन की कीमत होती है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो.

लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल क्यों बताया?

कई यूजर्स ने लिखा कि आज के दौर में जब लोग नियमों और जिम्मेदारियों से भागते हैं, ऐसे में यह कदम तारीफ के काबिल है. कुछ लोगों ने भगवान से उस शख्स को आशीर्वाद देने की बात कही, तो कई ने धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने एक मासूम जान को बचाया.