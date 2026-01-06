Advertisement
trendingNow13064980
Hindi Newsजरा हटकेगुरुद्वारे के बाहर तार में फंसी चिड़िया को बचाने के लिए जोखिम में डाली जान, क्रेन से लटककर किया ऐसा काम

गुरुद्वारे के बाहर तार में फंसी चिड़िया को बचाने के लिए जोखिम में डाली जान, क्रेन से लटककर किया ऐसा काम

Bird Rescue Viral Video: पंजाब से सामने आए एक वायरल वीडियो में एक शख्स ने अपनी जान जोखिम में डालकर ऊंचाई पर तार में फंसे एक पक्षी की जान बचाई. गुरुद्वारे के बाहर हुई इस घटना ने सोशल मीडिया पर इंसानियत और साहस की नई मिसाल पेश की.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Jan 06, 2026, 07:43 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

गुरुद्वारे के बाहर तार में फंसी चिड़िया को बचाने के लिए जोखिम में डाली जान, क्रेन से लटककर किया ऐसा काम

Crane Rescue Viral Video: सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में एक शख्स को क्रेन से लटकते हुए देखा जा सकता है. ऊंचाई पर एक बिजली के खंभे के पास तार में एक पक्षी बुरी तरह फंसा हुआ था. बिना अपनी सुरक्षा की परवाह किए, वह व्यक्ति धीरे-धीरे पक्षी तक पहुंचता है और उसे आजाद करने की कोशिश करता नजर आता है. यह दृश्य देखते ही लोगों की सांसें थम गईं.

यह घटना कहां और कैसे हुई?

जानकारी के मुताबिक, यह वीडियो पंजाब का बताया जा रहा है. घटना एक गुरुद्वारे के बाहर की है, जहां अचानक लोगों की नजर ऊंचाई पर फंसे पक्षी पर पड़ी. स्थिति इतनी खतरनाक थी कि थोड़ी सी चूक जानलेवा साबित हो सकती थी, लेकिन उस शख्स ने पीछे हटने के बजाय साहस दिखाया और मदद का फैसला किया. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि व्यक्ति काफी ऊंचाई पर लटका हुआ है और नीचे गिरने का खतरा हर पल बना हुआ है. तेज हवा, तारों का उलझाव और संतुलन बिगड़ने का डर, सब कुछ उसके सामने था. इसके बावजूद उसने कई मिनटों की मेहनत के बाद आखिरकार पक्षी को तार से आज़ाद कर दिया.

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

यह भी पढ़ें: पहाड़ से 60 फीट नीचे गिरी, 7 घंटे की मौत में लड़की ने देखी ऐसी चीजें! जिंदा बची तो लोगों सुनाया असल किस्सा

सोशल मीडिया पर वीडियो कैसे हुआ वायरल?

यह वीडियो एक्स पर Dharma0292 नाम के हैंडल से शेयर किया गया था. पोस्ट होते ही इसने हजारों व्यूज बटोर लिए. लोग न सिर्फ वीडियो देख रहे हैं बल्कि इसे जमकर शेयर भी कर रहे हैं. पोस्ट के साथ लिखा गया कि कैसे एक क्रेन ऑपरेटर ने अपनी जान जोखिम में डालकर पक्षी की जान बचाई. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लेकर लोगों की भावनाएं खुलकर सामने आईं. एक यूजर ने लिखा कि ऐसे लोगों को सलाम है, जो जानवरों और पक्षियों की जान की कद्र करते हैं. किसी ने इसे सबसे क्यूट वीडियो बताया तो किसी ने कहा कि हर जीवन की कीमत होती है, चाहे वह कितना ही छोटा क्यों न हो.

यह भी पढ़ें: इंडिया में अब भी है इस पाकिस्तानी नेता का आलीशान बंगला! 2.5 एकड़ में फैला खूबसूरत घर, बन गया खंडहर; देखें VIDEO

लोगों ने इसे इंसानियत की मिसाल क्यों बताया?

कई यूजर्स ने लिखा कि आज के दौर में जब लोग नियमों और जिम्मेदारियों से भागते हैं, ऐसे में यह कदम तारीफ के काबिल है. कुछ लोगों ने भगवान से उस शख्स को आशीर्वाद देने की बात कही, तो कई ने धन्यवाद करते हुए कहा कि उसने एक मासूम जान को बचाया.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

पिछले 13 साल से पत्रकारिता में सक्रिय हैं. साल 2012 में लखनऊ के अखबार कैनविज टाइम्स से करियर की शुरुआत करने वाले अल्केश ने डेली न्यूज एक्टिविस्ट अखबार में भी काम किया. दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिक...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
Maharashtra
नाना पटोले ने किया बड़ा दावा, कहा- 'मुख्यमंत्री फडणवीस को हटाने की चल रही है साजिश'
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
Delhi riots ​​Umar Khalid
चक्का जाम की प्लानिंग आतंकी कृत्य? 'किसी दूसरे माध्यम' के चक्कर में फंस गए उमर खालिद
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
IMD
देश भर में शीतलहर और कोहरे का टॉर्चर, IMD की चेतावनी- 7 दिनों में और कहर ढाएगा मौसम
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
DNA Analysis
DNA: हिंदुओं के हत्यारों और दंगे के आरोपियों के लिए क्यों रो रहा कुंठा क्लब?
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
Defence Project
79000 करोड़ का रक्षा प्रोजेक्ट, चीन-PAK से मुकाबले के लिए कैसे साबित होगा गेमचेंजर?
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
Donald Trump
DNA: भारत को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई धमकी का विश्लेषण
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
Brahmaputra
पहली अंडरवाटर ट्विन-ट्यूब टनल को मंजूरी, ब्रह्मपुत्र नदी के नीचे से कर सकेंगे सफर
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
sarabjit kaur
पाकिस्तानी से शादी, बदला धर्म और नाम लेकिन 4 महीने बाद पाक ने निकाला देश से बाहर
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
Karnataka News
कांग्रेस विधायक पर मारपीट का आरोप, बैंक कर्मचारी ने दर्ज की FIR
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'
Thorium
70 साल, अरबों रुपये बर्बाद! भारत के किस सपने को लेकर विदेशी कंपनी ने किया 'खेला'