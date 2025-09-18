Video: कौन कहता है मांएं सुपरहीरो नहीं होतीं, रेहड़ी वाली दुकान पर बच्चे को गोद में लेकर यूं संभाला चूल्हा
Video: कौन कहता है मांएं सुपरहीरो नहीं होतीं, रेहड़ी वाली दुकान पर बच्चे को गोद में लेकर यूं संभाला चूल्हा

मां के संघर्ष और बलिदान की कहानियां हमेशा दिल को छू लेती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. इसमें एक महिला सड़क किनारे ठेले पर रोटियां बेल रही है और उसी दौरान अपने मासूम बच्चे को गोद में संभाले हुए है.

 

Sep 18, 2025
Video: कौन कहता है मांएं सुपरहीरो नहीं होतीं, रेहड़ी वाली दुकान पर बच्चे को गोद में लेकर यूं संभाला चूल्हा

Hyderabad Woman Viral: मां के संघर्ष और बलिदान की कहानियां हमेशा दिल को छू लेती हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो सामने आया जिसने लाखों लोगों को भावुक कर दिया. इसमें एक महिला सड़क किनारे ठेले पर रोटियां बेल रही है और उसी दौरान अपने मासूम बच्चे को गोद में संभाले हुए है. यह नजारा सिर्फ रोटियां बनाने का नहीं बल्कि ममता, मजबूरी और हिम्मत की कहानी है.

यह महिला कौन है और कहां का है वीडियो?

वीडियो तेलंगाना के हैदराबाद का बताया जा रहा है. इसमें देखा जा सकता है कि एक महिला छोटी सी दुकान पर ग्राहकों के लिए रोटियां बना रही है. लेकिन जो बात सबका ध्यान खींच लेती है, वह यह है कि वह एक हाथ से रोटियां बेल रही है और दूसरे हाथ में अपने बच्चे को थामे हुए है.

क्यों छू गया यह दृश्य लोगों के दिल को?

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए इस वीडियो में कैप्शन लिखा था, “ये तो सिर्फ ज्वारी की रोटी नहीं, मां का प्यार बेल रही है.” यह लाइन हर किसी के दिल को छू गई. लोगों को इसमें मां का संघर्ष, उसकी ताकत और उसका असीमित प्यार साफ नज़र आया.

सोशल मीडिया पर कैसी रही लोगों की प्रतिक्रिया?

वीडियो पर हजारों कमेंट्स आए. किसी ने लिखा, “बिना क्राउन वाली रानी.” तो किसी ने कहा, “भगवान हर जगह नहीं हो सकते, इस वजह से उन्होंने माएं बनाई.” एक यूजर ने तो यहां तक लिखा – “आप मां नहीं, एक भगवान हैं.” कई लोगों ने इस महिला को रियल वॉरियर बताया. इससे पहले भी ऐसे कई वीडियो सामने आए हैं. हाल ही में दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आरपीएसएफ (RPSF) की एक महिला कांस्टेबल का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह ड्यूटी करते हुए अपने बच्चे को सीने से लगाए भीड़ को संभाल रही थी. यह नजारा भी मां की ताकत का प्रतीक बन गया था.

 

 

मां की ताकत को क्यों कहा जाता है सबसे बड़ा योद्धा?

मां किसी भी हालात में अपने बच्चे के लिए लड़ती है. चाहे घर की रसोई हो, सड़क का ठेला हो या भीड़भाड़ वाला रेलवे स्टेशन- मां हर जगह अपने बच्चे की सुरक्षा और प्यार को प्राथमिकता देती है. यही कारण है कि लोग मां को भगवान का रूप मानते हैं. यह वीडियो सिर्फ एक महिला की मजबूरी नहीं बल्कि दुनिया भर की हर मां की असली ताकत दिखाता है. काम और ममता को एक साथ संभालना आसान नहीं, लेकिन मां इसे सहजता से कर दिखाती है. यही मां की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी पहचान है.

Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है.

;