तोहफा या तबाही? परीक्षा खत्म होते ही 16 साल के बेटे को मिली 15 लाख की महिंद्रा थार, वायरल वीडियो देख लोगों का चढ़ा पारा

हर माता-पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे खुश रहें और उन्हें उनकी पसंद की चीजें मिलें. कई बार माता-पिता बच्चों की खुशी के लिए महंगे तोहफे भी दे देते हैं. सोशल मीडिया पर इन दिनों ऐसा ही एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें 10वीं की परीक्षा खत्म होने के बाद एक बेटे को खास सरप्राइज दिया जाता है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही लड़का परीक्षा देकर घर लौटता है, उसके माता-पिता उसे नई महिंद्रा थार गिफ्ट कर देते हैं. यह लग्जरी एसयूवी करीब 15 लाख रुपये की बताई जा रही है. बेटे की खुशी देखने लायक होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर बहस भी शुरू हो गई है.

कंटेंट क्रिएटर ने बेटे के लिए खरीदी थार

दरअसल, यह वीडियो कंटेंट क्रिएटर मकरंद तायडे और उनकी पत्नी से जुड़ा बताया जा रहा है. उन्होंने अपने बेटे अर्नव, जिसे अर्नो भी कहा जाता है, उन्होंने बेटे की 10वीं की परीक्षा खत्म होने के मौके पर खास सरप्राइज प्लान किया. इसके लिए उन्होंने सफेद रंग की नई महिंद्रा थार खरीदी. वीडियो में दिखाया गया है कि जैसे ही अर्नव परीक्षा देकर घर पहुंचता है, पिता उसके हाथ में कार की चाबी थमा देते हैं. इसके बाद बेटा खुशी से गाड़ी की तरफ बढ़ता है और सरप्राइज देखकर बेहद उत्साहित नजर आता है. परिवार के इस खास पल को कैमरे में रिकॉर्ड किया गया और बाद में सोशल मीडिया पर शेयर किया गया, जिसके बाद यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया.

Add Zee News as a Preferred Source

Parents gift a brand new Mahindra thar to his son because his 10th exam over. pic.twitter.com/SH0uEH0uLX — Sumit (@beingsumit01) March 8, 2026

वीडियो देखकर यूजर्स ने उठाए सवाल

हालांकि इस वीडियो पर सोशल मीडिया यूजर्स की मिली-जुली प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं. कुछ लोगों ने माता-पिता के इस सरप्राइज की तारीफ की और कहा कि हर माता-पिता अपने बच्चों को खुश देखना चाहते हैं. वहीं कई यूजर्स ने इसपर नाराजगी भी जाहिर की. उनका कहना है कि 10वीं की परीक्षा खत्म होने पर सीधे इतनी महंगी कार गिफ्ट करना सही संदेश नहीं देता. कुछ लोगों ने यह भी कहा कि इतनी कम उम्र में बच्चों को कार देना कानून के लिहाज से भी ठीक नहीं है, क्योंकि भारत में ड्राइविंग लाइसेंस की न्यूनतम उम्र 18 साल है. इसी वजह से यह वीडियो सोशल मीडिया पर बहस का मुद्दा बन गया है.

माता-पिता ने दिया सफाई वाला डिस्क्लेमर

विवाद बढ़ने के बाद वीडियो में एक डिस्क्लेमर भी दिया गया है. मकरंद तायडे ने साफ किया कि कार माता-पिता ही चलाएंगे और उनका बेटा अभी इसे ड्राइव नहीं करेगा. उन्होंने लिखा कि उनका बेटा अगले पांच साल तक सिर्फ पीछे की सीट पर बैठकर ही सफर का आनंद लेगा. इसके बावजूद यह वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है. कुछ लोग इसे माता-पिता का प्यार और खुशी का पल बता रहे हैं, तो कुछ इसे बच्चों को गलत संदेश देने वाला कदम मान रहे हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो इंटरनेट पर बहस और प्रतिक्रियाओं का केंद्र बन गया है.a