Advertisement
trendingNow12971232
Hindi Newsजरा हटके

ट्रेन में जम्हाई लेते ही अटक गया यात्री का जबड़ा; रेलवे डॉक्टर ने यूं बचाई जान, देखें वीडियो

केरल के पलक्कड़ जंक्शन में कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस के यात्री का जबड़ा जंभाई लेने पर खिसक गया. रेलवे डॉक्टर डॉ. जितिन पी.एस. ने तीन मिनट में मैनुअल रिडक्शन तकनीक से जबड़ा सही किया. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और डॉक्टर की कुशलता की जमकर तारीफ हुई.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 22, 2025, 03:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रेन में जम्हाई लेते ही अटक गया यात्री का जबड़ा; रेलवे डॉक्टर ने यूं बचाई जान, देखें वीडियो

रेल यात्रियों के लिए ट्रेन सफर अक्सर आराम और रोमांच दोनों लेकर आता है, लेकिन कभी-कभी ये अनुभव खतरनाक भी हो सकता है. केरल के पलक्कड़ जंक्शन से ऐसा ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया. कन्याकुमारी-डिब्रूगढ़ विवेक एक्सप्रेस में 24 वर्षीय यात्री ने जंभाई लेते ही अपना जबड़ा जगह से खिसकवा लिया. दर्द से तड़पते यात्री की जान रेलवे डॉक्टर डॉ. जितिन पी.एस. ने सिर्फ तीन मिनट में बचा दी. यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और डॉक्टर की कुशलता की सभी ने तारीफ की.

जबड़े की समस्या और हादसे का कारण

रात करीब 2:30 बजे ट्रेन पलक्कड़ जंक्शन पर रुक रही थी, तभी 24 वर्षीय यात्री ने आराम करते हुए जंभाई ली. इसी दौरान उसका जबड़ा अचानक अपनी जगह से खिसक गया. यात्री दर्द से तड़पता रहा और चिल्लाने लगा. आसपास बैठे लोग घबरा गए, क्योंकि इस स्थिति में तुरंत मदद न मिलने पर गंभीर समस्या हो सकती थी. रेलवे डॉक्टर डॉ. जितिन पी.एस., जो उस समय ड्यूटी पर थे, तुरंत मौके पर पहुंचे और स्थिति का आकलन किया. उनकी तत्परता ने यात्री की जिंदगी को खतरे से बाहर निकाला.

Add Zee News as a Preferred Source

डॉक्टर ने दिखाया कमाल

डॉ. जितिन पी.एस. ने 'मैनुअल रिडक्शन' तकनीक का इस्तेमाल किया. इसमें किसी उपकरण की जरूरत नहीं होती और डॉक्टर हाथों से हल्का दबाव डालकर जबड़े को सही स्थिति में लाते हैं. तीन मिनट के अंदर डॉक्टर ने यात्री का जबड़ा सही जगह पर बैठा दिया. इलाज के बाद यात्री ने मुस्कुराते हुए डॉक्टर का हाथ मिलाया और राहत महसूस की. विशेष बात यह थी कि घटना के बावजूद यात्री अपनी यात्रा दोबारा जारी करने में सक्षम था.

 

वीडियो वायरल और सोशल मीडिया पर तारीफ

साउदर्न रेलवे ने इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो अब तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में दिख रहा है कि डॉक्टर कितनी शांति और कुशलता से इलाज कर रहे हैं. यूजर्स ने डॉक्टर की तारीफ करते हुए लिखा, 'डॉक्टर को सलाम, कितनी सहजता से इलाज किया.' कई लोगों ने सुझाव दिया कि लंबी दूरी की ट्रेनों में हमेशा एक डॉक्टर होना चाहिए. इस घटना ने रेलवे की त्वरित और पेशेवर मेडिकल सर्विस को उजागर किया.

About the Author
author img
Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
Ladakh
लेह हिंसा को लेकर पहली औपचारिक वार्ता, लद्दाख के लिए इन मांगो पर हो रही चर्चा
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
Sabarimala temple
सबरीमाला मंदिर सोना घोटाले पर जब्त हुई त्रावणकोर देवस्वम बोर्ड की कार्यवाही पुस्तिका
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
Air India flight
मुंबई से अमेरिका जा रही थी फ्लाइट, बीच में हुई गड़बड़ी, वापस लौटाना पड़ा विमान
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
Global Environmental Protection
वन क्षेत्र के मामले में भारत की कामयाबी, रैंकिंग में बढ़कर 9वें पायदान पर पहुंचा
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
Bihar Vidhan Sabha Chunav 2025
महागठबंधन में 3-13 की गांठ खोलने कांग्रेस ने 'चाणक्य' भेजा, तेजस्वी ने दिखाया स्वैग
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
Weather Systems
'समंदर में न जाएं मछुआरे...', IMD ने दी बड़ी चेतावनी, अरब सागर में क्या हो रहा है?
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
tigers death
महाराष्ट्र में बढ़ रहा बाघ-तेंदुओं का शिकार? 2022 से अब तक 679 बड़ी बिल्लियों की मौत
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
Mehul Choksi
भगोड़े मेहुल चौकसी को भारत लाने का रास्ता साफ, जानें किस जेल में होगा नया ठिकाना
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
Harappa Civilization
हड़प्पा में यहां से खुले थे व्यापार के दरवाजे, सिल्क रूट से भी पुराना है इतिहास
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक
Droupadi Murmu
राष्ट्रपति मुर्मू के हेलीकॉप्टर की लैडिंग के दौरान टला हादसा, सुरक्षा में बड़ी चूक