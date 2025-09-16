एक बाल्टी में डाला कच्चा केला... और देखते ही देखते हो गया पका, वीडियो देख हैरान रह जाओगे!
Advertisement
trendingNow12923936
Hindi Newsजरा हटके

एक बाल्टी में डाला कच्चा केला... और देखते ही देखते हो गया पका, वीडियो देख हैरान रह जाओगे!

Fake Banana Ripening Video: वीडियो में एक शख्स मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर बैठा हुआ दिखता है. उसके सामने एक बाल्टी रखी होती है, जिसमें वह हरे रंग का कच्चा केला डालता है. कुछ ही सेकेंड बाद वही केला टूटे-फूटे और पूरी तरह पीले रंग का नजर आता है.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 16, 2025, 08:45 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक बाल्टी में डाला कच्चा केला... और देखते ही देखते हो गया पका, वीडियो देख हैरान रह जाओगे!

Banana chemical Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में एक शख्स मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर बैठा हुआ दिखता है. उसके सामने एक बाल्टी रखी होती है, जिसमें वह हरे रंग का कच्चा केला डालता है. कुछ ही सेकेंड बाद वही केला टूटे-फूटे और पूरी तरह पीले रंग का नजर आता है. वीडियो के ऊपर कैप्शन लिखा गया है, "एक मिनट में केला पका दिया, आजकल हम लोग जहर खा रहे हैं." हालांकि, ये वीडियो कहां का है और इसका असली सच क्या है, इसकी पुष्टि ZEE News नहीं करता है.

यह भी पढ़ें: मैं अपनी बीवी का असिस्टेंट... LinkedIn पर खुलेआम लिखा ऐसा पोस्ट तो लोग बोले- असली मर्द तो...

क्या सच में कैमिकल से पकाया जा रहा है केला?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का मानना है कि देशी कच्चे केले को केमिकल में डालकर पका दिया गया. वायरल दावे के मुताबिक, ये केले शरीर के लिए जहर से कम नहीं. यही वजह है कि लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि हमेशा प्राकृतिक तरीके से पके फलों का सेवन करें.

सोशल मीडिया पर बवाल क्यों मचा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट b_pahadi_vlogs_uk03 से शेयर किया गया है. जैसे ही यह सामने आया, लोगों ने तेजी से इसे शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ ने इसे असली मानकर चिंता जताई, वहीं कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो एडिटेड है और केले को बीच में बदल दिया गया है. एक यूजर ने कमेंट किया, “संदेश अच्छा दिया है मगर झूठ बोलने की भी हद होती है, केले बदल दिए.” दूसरे ने लिखा, “किसको-किसको लगा कि केला बदल दिया गया है?” जबकि कुछ ने यह भी कहा कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.

यह भी पढ़ें: तुम मेरा वीडियो मत बनाओ... ट्रेन के AC डिब्बे में सिगरेट पीती हुई महिला को यात्रियों ने पकड़ा तो जमकर कलेश मचाया

क्या कहना है पकड़े गए शख्स का?

वीडियो में पकड़े गए शख्स ने भी चौंकाने वाला दावा किया. उसने कहा, “ये हमारी गलती नहीं है, मालिक लोग हमसे ये काम करवाते हैं.” इस बयान ने लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सच्चाई क्या है. यह वीडियो चाहे एडिटेड हो या असली, लेकिन एक बात साफ है कि लोगों को प्राकृतिक तरीके से पके फलों का सेवन करना चाहिए. कैमिकल से पके फल शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं.

 

 

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoBananachamical

Trending news

सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
Supreme Court
वक्फ कानून पर SC का फैसला आखिर किसकी जीत! किसके हिस्से क्या आया, जानें पूरी जानकारी
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
Omar Abdullah
'नहीं संभाल सकते, तो हमें... मैं गडकरी से बात करूंगा', किस बात पर भड़क गए CM उमर?
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
weather update
कहीं तेज बारिश का अलर्ट तो कहीं चटख धूप निकालेगी पसीने, जानें मंगलवार का मौसम अपडेट
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
INS Nistar
भारत की नेवी का जहाज अचानक क्यों पहुंचा सिंगापुर? चीन के सीने पर चढ़कर करेगा 'तांडव'
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
jammu kashmir news
20 दिनों से बंद पड़ा है कश्मीर-जम्मू हाईवे, गुस्साए फल उत्पादकों ने किया प्रदर्शन
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
Waqf Amendment Act 2025
'SGPC में गैर-सिख को सदस्य बनाया जाए कैसा लगेगा?', SC के फैसले के बाद भड़के ओवैसी
;