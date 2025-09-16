एक बाल्टी में डाला कच्चा केला... और देखते ही देखते हो गया पका, वीडियो देख हैरान रह जाओगे!

Banana chemical Video: सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर लोग दंग रह गए हैं. वीडियो में एक शख्स मुंह पर सफेद कपड़ा बांधकर बैठा हुआ दिखता है. उसके सामने एक बाल्टी रखी होती है, जिसमें वह हरे रंग का कच्चा केला डालता है. कुछ ही सेकेंड बाद वही केला टूटे-फूटे और पूरी तरह पीले रंग का नजर आता है. वीडियो के ऊपर कैप्शन लिखा गया है, "एक मिनट में केला पका दिया, आजकल हम लोग जहर खा रहे हैं." हालांकि, ये वीडियो कहां का है और इसका असली सच क्या है, इसकी पुष्टि ZEE News नहीं करता है.

क्या सच में कैमिकल से पकाया जा रहा है केला?

वीडियो को देखने के बाद कई लोगों का मानना है कि देशी कच्चे केले को केमिकल में डालकर पका दिया गया. वायरल दावे के मुताबिक, ये केले शरीर के लिए जहर से कम नहीं. यही वजह है कि लोगों को चेतावनी दी जा रही है कि हमेशा प्राकृतिक तरीके से पके फलों का सेवन करें.

सोशल मीडिया पर बवाल क्यों मचा?

यह वीडियो इंस्टाग्राम अकाउंट b_pahadi_vlogs_uk03 से शेयर किया गया है. जैसे ही यह सामने आया, लोगों ने तेजी से इसे शेयर करना शुरू कर दिया. कुछ ने इसे असली मानकर चिंता जताई, वहीं कई लोगों ने कहा कि यह वीडियो एडिटेड है और केले को बीच में बदल दिया गया है. एक यूजर ने कमेंट किया, “संदेश अच्छा दिया है मगर झूठ बोलने की भी हद होती है, केले बदल दिए.” दूसरे ने लिखा, “किसको-किसको लगा कि केला बदल दिया गया है?” जबकि कुछ ने यह भी कहा कि अगर सच में ऐसा हो रहा है तो यह हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है.

क्या कहना है पकड़े गए शख्स का?

वीडियो में पकड़े गए शख्स ने भी चौंकाने वाला दावा किया. उसने कहा, “ये हमारी गलती नहीं है, मालिक लोग हमसे ये काम करवाते हैं.” इस बयान ने लोगों को और ज्यादा सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर सच्चाई क्या है. यह वीडियो चाहे एडिटेड हो या असली, लेकिन एक बात साफ है कि लोगों को प्राकृतिक तरीके से पके फलों का सेवन करना चाहिए. कैमिकल से पके फल शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं.

Disclaimer: प्रिय पाठक, हमारी यह खबर पढ़ने के लिए शुक्रिया. यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर बनाई गई है. हमने इसको लिखने में सामान्य जानकारियों की मदद ली है. Zee News इसकी पुष्टि नहीं करता है.