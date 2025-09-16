पर्स में चिकन लेग पीस छिपाती महिला का Video हुआ वायरल, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Chicken Leg Wedding Ceremony: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इस समय इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इसमें एक महिला को समारोह के दौरान पर्स में चिकन लेग पीस छुपाते हुए देखा गया. इस हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया और फिर देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने आराम से एक चिकन लेग पीस उठाया, उसे टिश्यू में लपेटा और बड़ी सफाई से अपने पर्स में रख लिया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगी. लेकिन जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, लोग इसे देखकर हंसी रोक नहीं पाए.

लोग क्यों कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स?

वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर @MDaejazAlam1 ने शेयर किया है और अब तक इसे 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. किसी यूजर ने लिखा, “अब समझ आया कि पर्स सिर्फ मेकअप के लिए नहीं, इमरजेंसी फूड रखने के लिए भी होता है.” एक ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “इस महिला ने बैग का असली इस्तेमाल किया है.” वहीं किसी ने इसे ‘प्रॉपर जुगाड़’ बताया.

क्या था महिला का मकसद?

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद महिला ने खाना अधूरा छोड़ दिया था और उसे बर्बाद करने के बजाय घर ले जाने का फैसला किया. यानी मामला सिर्फ नो-वेस्ट फूड का भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे रिलेटेबल मोमेंट बता रहे हैं. इसी बीच लंदन के मैनर पार्क इलाके से एक बारात का वीडियो भी वायरल हुआ है. इसमें दूल्हा पारंपरिक कपड़ों में सफेद घोड़े पर सवार दिखा, जबकि बारातियों का काफिला लग्जरी कारों जैसे फेरारी और मर्सिडीज में चल रहा था. बारातियों ने रंग-बिरंगे धुएं के बम जलाए और लगातार हॉर्न बजाए, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए.

इंटरनेट पर क्यों मची चर्चा?

लंदन वाली बारात के वीडियो को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने इसे कल्चर शो मानकर एंजॉय किया तो कई यूजर्स ने कहा कि इस तरह का शोर और दिखावा बेवजह की परेशानी देता है. एक यूजर ने लिखा, “शादी की खुशी समझ आती है, लेकिन दूसरों की परेशानी का भी ख्याल होना चाहिए.” चाहे महिला का चिकन छुपाना हो या लंदन की बारात का दिखावा, सोशल मीडिया पर हर चीज तेजी से वायरल हो रही है और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.