पर्स में चिकन लेग पीस छिपाती महिला का Video हुआ वायरल, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान
Advertisement
trendingNow12924120
Hindi Newsजरा हटके

पर्स में चिकन लेग पीस छिपाती महिला का Video हुआ वायरल, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

London Wedding Baraat Viral: एक मजेदार वीडियो इस समय इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इसमें एक महिला को समारोह के दौरान पर्स में चिकन लेग पीस छुपाते हुए देखा गया. इस हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया और फिर देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 16, 2025, 11:13 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

पर्स में चिकन लेग पीस छिपाती महिला का Video हुआ वायरल, लेकिन इसके पीछे की कहानी जानकर आप भी रह जाएंगे हैरान

Chicken Leg Wedding Ceremony: सोशल मीडिया पर आए दिन अजीबोगरीब वीडियो वायरल होते रहते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इस समय इंटरनेट पर खूब चर्चा में है. इसमें एक महिला को समारोह के दौरान पर्स में चिकन लेग पीस छुपाते हुए देखा गया. इस हरकत को कैमरे ने कैद कर लिया और फिर देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया. वीडियो में दिख रहा है कि महिला ने आराम से एक चिकन लेग पीस उठाया, उसे टिश्यू में लपेटा और बड़ी सफाई से अपने पर्स में रख लिया. किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह ऐसा करेगी. लेकिन जैसे ही यह क्लिप सोशल मीडिया पर पहुंची, लोग इसे देखकर हंसी रोक नहीं पाए.

यह भी पढ़ें: तुम मेरा वीडियो मत बनाओ... ट्रेन के AC डिब्बे में सिगरेट पीती हुई महिला को यात्रियों ने पकड़ा तो जमकर कलेश मचाया

लोग क्यों कर रहे हैं मजेदार कमेंट्स?

Add Zee News as a Preferred Source

वीडियो को एक्स (पहले ट्विटर) पर @MDaejazAlam1 ने शेयर किया है और अब तक इसे 50 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैं. किसी यूजर ने लिखा, “अब समझ आया कि पर्स सिर्फ मेकअप के लिए नहीं, इमरजेंसी फूड रखने के लिए भी होता है.” एक ने मजाक उड़ाते हुए लिखा, “इस महिला ने बैग का असली इस्तेमाल किया है.” वहीं किसी ने इसे ‘प्रॉपर जुगाड़’ बताया.

क्या था महिला का मकसद?

कुछ लोग यह भी कह रहे हैं कि शायद महिला ने खाना अधूरा छोड़ दिया था और उसे बर्बाद करने के बजाय घर ले जाने का फैसला किया. यानी मामला सिर्फ नो-वेस्ट फूड का भी हो सकता है. सोशल मीडिया पर कई लोग इसे रिलेटेबल मोमेंट बता रहे हैं. इसी बीच लंदन के मैनर पार्क इलाके से एक बारात का वीडियो भी वायरल हुआ है. इसमें दूल्हा पारंपरिक कपड़ों में सफेद घोड़े पर सवार दिखा, जबकि बारातियों का काफिला लग्जरी कारों जैसे फेरारी और मर्सिडीज में चल रहा था. बारातियों ने रंग-बिरंगे धुएं के बम जलाए और लगातार हॉर्न बजाए, जिससे स्थानीय लोग नाराज हो गए.

 

 

यह भी पढ़ें: मैं अपनी बीवी का असिस्टेंट... LinkedIn पर खुलेआम लिखा ऐसा पोस्ट तो लोग बोले- असली मर्द तो...

इंटरनेट पर क्यों मची चर्चा?

लंदन वाली बारात के वीडियो को लेकर भी लोगों की राय बंटी हुई है. कुछ लोगों ने इसे कल्चर शो मानकर एंजॉय किया तो कई यूजर्स ने कहा कि इस तरह का शोर और दिखावा बेवजह की परेशानी देता है. एक यूजर ने लिखा, “शादी की खुशी समझ आती है, लेकिन दूसरों की परेशानी का भी ख्याल होना चाहिए.” चाहे महिला का चिकन छुपाना हो या लंदन की बारात का दिखावा, सोशल मीडिया पर हर चीज तेजी से वायरल हो रही है और लोग अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

Viral Video

Trending news

ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
rss
ट्रंप के टैरिफ की आरएसएस ने खोजी काट, स्‍वदेशी जागरण मंच ने बनाया ये प्‍लान
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
amit shah
नशे के खिलाफ आज अमित शाह का बड़ा एक्शन, शुरू होगी नई मुहीम
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
Monsoon
पहाड़ों में फिर लौटी तबाही, मंडी में बारिश का ऐसा तांडव, जलमग्न हुआ सबकुछ, 3 की मौत
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों बवाल?
Rahul Gandhi
नए विवाद में फंस गए राहुल गांधी, गुरुद्वारे में सिरोपा पहनाए जानें पर क्यों बवाल?
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
Pakistan
Jammu and Kashmir: कश्मीर में फिर घुसपैठ की फिराक में पाकिस्तान के 40 आतंकी!
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
Supreme Court of India
रूसी दूतावास के सहयोग से बेटे संग फरार हुई महिला, सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
Weather
सितंबर में जमकर गरजेंगे बादल, खूब बरसने वाला है पानी, इन जगहों पर भारी अलर्ट
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
Nagpur news in hindi
NHAI ने घर की बालकनी में से निकाल दिया फ्लाईओवर, लोग बोले- अब यहीं से होगी टोल वसूली
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
sahara
सहारा ग्रुप पर ED का एक्शन, करोड़ों की संपत्ति जब्त, जमाकर्ताओं को मिलने लगे पैसे
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
Odisha
श्मशान घाट में चिता पर लेटी थीं महिला, दाह संस्कार की हो रही थी तैयारी, फिर अचानक...
;