कुत्ते की प्यास बुझाने के लिए छोटे बच्चे ने लगा दी पूरी ताकत, Video देखकर कर उठेंगे 'वाह'

Viral Video: हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं. हमने देखा भी है कि छोटे बच्चे इतने ज्यादा मासूम होते हैं कि उनसे प्यार ही हो जाए. सोचिए अगर छोटा बच्चा किसी की मदद करने लगे तो ऐसा देखकर आपको कैसा महसूस होगा. आपका तो दिल ही खुश हो जाएगा.

सोशल मीडिया पर ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा. इस वीडियो में एक छोटा बच्चा एक डॉगी की प्यास बुझाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा देता है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि बच्चा अपनी पूरी ताकत लगाकर हैंडपंप चला रहा है, जिससे कुत्ते की प्यास बुझ जाए.

बच्चे की मेहनत के इस वीडियो ने हर किसी का दिल जीत लिया है. वीडियो को IPS ऑफिसर दीपांशु काबरा ने ट्विटर पर शेयर किया है. इसके साथ उन्होंने एक दिल छूने वाला कैप्शन लिखा है. उन्होंने कैप्शन में लिखा, 'कद कितना भी छोटा हो, हर कोई किसी की यथासंभव मदद कर सकता है.' देखें वीडियो-

कद कितना ही छोटा हो, हर कोई किसी की यथासंभव #Help कर सकता है.

Well done kid. God Bless you.

VC- Social Media.#HelpChain #Kindness #BeingKind pic.twitter.com/yQu4k5jyh1

— Dipanshu Kabra (@ipskabra) December 7, 2021