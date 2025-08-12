Viral Video : शख्स की टी-शर्ट में घुसा सांप, वीडियो बनाने वाले ने पूछा- काट लिया क्या...? फिर...
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video : शख्स की टी-शर्ट में घुसा सांप, वीडियो बनाने वाले ने पूछा- काट लिया क्या...? फिर...

Viral Video : सांपों में कोबरा अपनी खतरनाक प्रकृति और जहरीलेपन की वजह से लोगों में डर पैदा करते हैं. सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियो अक्सर वायरल होते हैं. फिलहाल एक वीडियो चर्चा में है जिसमें एक व्यक्ति की टी-शर्ट के अंदर जिंदा कोबरा घुस जाता है.

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 12, 2025, 09:20 PM IST
Viral Video
Viral Video

Viral Video : सांप ऐसा जीव है जिसकी मौजूदगी ही लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर देती है. कुछ प्रजातियां, जैसे कोबरा बहुत खतरनाक मानी जाती हैं, जिनका जहर इंसान की जान तक ले सकता है. सोशल मीडिया पर अक्सर कोबरा से जुड़े वीडियो वायरल होते हैं, और इन दिनों एक ऐसा ही वीडियो तेजी से सुर्खियां बटोर रहा है, जिसमें एक व्यक्ति के टी-शर्ट के अंदर जिंदा कोबरा घुस जाता है.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

 

टी-शर्ट में घुसा सांप!

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति पार्क में लेटा हुआ है, तभी अचानक सांप उसके कपड़ों में घुस जाता है. घबराकर वह रोने लगता है और मदद मांगता है. वहां मौजूद लोग कैंची से उसका टी-शर्ट काटकर सांप को बाहर निकालते हैं. जब वीडियो बना रहा शख्स पूछता है कि क्या सांप ने काटा, तो डर से कांपते हुए वह कहता है, "नहीं, लेकिन मुझे बचा लो." बाद में पता चलता है कि वह सांप जहरीला कोबरा था. विशेषज्ञ चेतावनी देते हैं कि पार्क या खुले स्थानों में जमीन पर लेटने से बचना चाहिए, क्योंकि सांप या अन्य खतरनाक जीव कपड़ों या शरीर में घुस सकते हैं. यह वायरल वीडियो लोगों में डर और चर्चा दोनों का कारण बन गया है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

क्या बोले यूजर्स?

इस वायरल क्लिप को इंस्टाग्राम अकाउंट @virendrapatel17945mp से शेयर की गई है. खबर लिखे जाने तक इसे लाखों बार देखा जा चुका था और हजारों यूज़र्स ने लाइक व कमेंट किए थे. एक यूजर ने लिखा, "भाई, यह कितना खतरनाक है, मैं तो अक्सर पार्क में ऐसे ही लेट जाता हूं!" वहीं दूसरे ने कहा, "ऐसी वीडियो दिल दहला देती है." कमेंट बॉक्स में इस तरह के कई रिएक्शन देखने को मिल रहे हैं और वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

About the Author
author img
शिव गोविंद मिश्रा

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

Trending news

