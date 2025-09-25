मछली को मुंह में लेकर बाढ़ के पानी में तैरता दिखा ये खौफनाक सांप, सांसें थाम देने वाला नजारा कैमरे में कैद!

Snake Seen Eating Fish: पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. सोशल मीडिया पर बाढ़ से जुड़ी कई वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस वायरल क्लिप में एक सांप पानी में तैरता नजर आ रहा है और उसके मुंह में है एक मछली! ये वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र अत्रेयी मित्रा ने शेयर किया और कैप्शन दिया, "दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता और उसकी खास खूबियां." वीडियो घर के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें सांप को बाढ़ के पानी में मछली के साथ तैरते हुए देखा जा सकता है.

सांप की पहचान क्या है?

कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर बताया कि यह सांप दरअसल एक चेकरर्ड कीलबैक है, जिसे आम भाषा में जोल धरा कहा जाता है. यह सांप पानी में पाया जाता है और जहरीला नहीं होता. वीडियो पर लिखा हुआ टेक्स्ट है, "ये सब सिर्फ कोलकाता में ही हो सकता है." इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखकर हंस-हंस कर लोटपोट हो गए और कई मजेदार कमेंट्स सामने आए. एक यूजर ने लिखा, "सांप ने प्रूफ किया कि वो एक बंगाली सांप है." दूसरे ने मजाक किया, "कोलकाता में सांप भी माछ-भात चाहता है!" किसी ने लिखा, "भाई आज तो पार्टी करेगा!" और एक ने इसे कहा, "ये तो पफेक्ट कोलकाता मोमेंट हो गया."

कोलकाता में बारिश ने कैसी हालत कर दी?

कोलकाता के लोग अपने खाने के शौकिन होते हैं, खासकर मछली को लेकर और अब तो सांप भी इसमें शामिल हो गया. कोलकाता में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं. कई रिहायशी इलाकों और बिजनेस एरियाज में पानी भर गया है. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक रॉल्स रॉयल कार भी बाढ़ के पानी में फंसी दिखी. लोग काम पर जाने के लिए पानी से भरी सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं. ये सब कुछ दुर्गा पूजा से ठीक पहले हो रहा है, जो कि कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है.