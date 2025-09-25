मछली को मुंह में लेकर बाढ़ के पानी में तैरता दिखा ये खौफनाक सांप, सांसें थाम देने वाला नजारा कैमरे में कैद!
Advertisement
trendingNow12935672
Hindi Newsजरा हटके

मछली को मुंह में लेकर बाढ़ के पानी में तैरता दिखा ये खौफनाक सांप, सांसें थाम देने वाला नजारा कैमरे में कैद!

Saanp Ka Video: वायरल क्लिप में एक सांप पानी में तैरता नजर आ रहा है और उसके मुंह में है एक मछली! ये वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र अत्रेयी मित्रा ने शेयर किया और कैप्शन दिया, "दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता और उसकी खास खूबियां."

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Sep 25, 2025, 08:29 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

मछली को मुंह में लेकर बाढ़ के पानी में तैरता दिखा ये खौफनाक सांप, सांसें थाम देने वाला नजारा कैमरे में कैद!

Snake Seen Eating Fish: पिछले कुछ दिनों से कोलकाता में भारी बारिश के कारण कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. सोशल मीडिया पर बाढ़ से जुड़ी कई वीडियो वायरल हो रही हैं, लेकिन एक वीडियो ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया. इस वायरल क्लिप में एक सांप पानी में तैरता नजर आ रहा है और उसके मुंह में है एक मछली! ये वीडियो इंस्टाग्राम यूज़र अत्रेयी मित्रा ने शेयर किया और कैप्शन दिया, "दुर्गा पूजा से ठीक पहले कोलकाता और उसकी खास खूबियां." वीडियो घर के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है और इसमें सांप को बाढ़ के पानी में मछली के साथ तैरते हुए देखा जा सकता है.

यह भी पढ़ें: डेंटिस्ट बेरोजगार है, लेकिन दुल्हन चाहिए सुपरवुमन जैसी! शादी के लिए मांगी गई इतनी शर्तें कि लोग भी हुए परेशान

सांप की पहचान क्या है?

Add Zee News as a Preferred Source

कई लोगों ने वीडियो पर कमेंट कर बताया कि यह सांप दरअसल एक चेकरर्ड कीलबैक है, जिसे आम भाषा में जोल धरा कहा जाता है. यह सांप पानी में पाया जाता है और जहरीला नहीं होता. वीडियो पर लिखा हुआ टेक्स्ट है, "ये सब सिर्फ कोलकाता में ही हो सकता है." इंटरनेट यूजर्स इस वीडियो को देखकर हंस-हंस कर लोटपोट हो गए और कई मजेदार कमेंट्स सामने आए. एक यूजर ने लिखा, "सांप ने प्रूफ किया कि वो एक बंगाली सांप है." दूसरे ने मजाक किया, "कोलकाता में सांप भी माछ-भात चाहता है!" किसी ने लिखा, "भाई आज तो पार्टी करेगा!" और एक ने इसे कहा, "ये तो पफेक्ट कोलकाता मोमेंट हो गया."

 

 

यह भी पढ़ें: कपड़ों की गठरी देखते-देखते तीसरी मंजिल से नीचे आ गिरा बिजनेसमैन, लेकिन फिर भी बच गई जान- कैसे?

कोलकाता में बारिश ने कैसी हालत कर दी?

कोलकाता के लोग अपने खाने के शौकिन होते हैं, खासकर मछली को लेकर  और अब तो सांप भी इसमें शामिल हो गया. कोलकाता में भारी बारिश के कारण हालात बिगड़ गए हैं. कई रिहायशी इलाकों और बिजनेस एरियाज में पानी भर गया है. सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक रॉल्स रॉयल कार भी बाढ़ के पानी में फंसी दिखी. लोग काम पर जाने के लिए पानी से भरी सड़कों से गुजरने को मजबूर हैं. ये सब कुछ दुर्गा पूजा से ठीक पहले हो रहा है, जो कि कोलकाता का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है.

About the Author
author img
Alkesh Kushwaha

अल्केश कुशवाहा जी हिंदी डिजिटल ट्रेंडिंग व ट्रेवल सेक्शन के इंचार्ज हैं. उन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 13 साल से ज्यादा समय का अनुभव है. उन्होंने करियर की शुरुआत कैनविज टाइम्स अखबार से साल 2012 ...और पढ़ें

TAGS

snakefishViral Video

Trending news

सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
Mamata Banerjee
सीएम ममता के डांडिया डांस पर बवाल, BJP ने कहा- कोई कैसे हो सकता है इतना असंवेदनशील?
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
Ladakh Protest
वांगचुक ने नेपाल के Gen Z प्रदर्शनों का किया जिक्र, लद्दाख हिंसा के पीछे की कहानी
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
DNA Analysis
जवानों पर पत्थरबाजी, गाड़ियों में आग... क्यों जलने लगा 'अमन-पसंद' लद्दाख?
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
jammu kashmir news
विरोध के बावजूद 'आई लव मुहम्मद' के समर्थन में उतरे CM उमर अब्दुल्ला, कह दी बड़ी बात
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
General Anil Chauhan
CDS के रूप में 2026 तक बने रहेंगे जनरल अनिल चौहान, सरकार ने दी मंजूरी
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
Supreme Court news in hindi
'बेटी की कमाई पर मायके या ससुराल, किसका हक़?' SC में उठा सवाल तो जजों ने लिया फैसला
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
Mehbooba Mufti
'ये नजारा कश्मीर घाटी का नहीं, बल्कि...', लद्दाख प्रदर्शन पर क्या बोलीं महबूबा?
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
weather update
मॉनसून विदाई से पहले भारी बारिश के आसार, 27 सितंबर से गरजने शुरू हो जाएंगे बादल
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
president draupadi murmu
पहली बार 'महाराज' पर सवार होंगी 'महामहिम', दर्शनों के लिए जाएंगी मथुरा-वृंदावन
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
Bhagwant Mann
मान कैबिनेट ने पंजाब में कारोबार को बढ़ावा देने के लिए कई अहम पहलकदमियों पर मुहर
;