पायलट मां के लिए बेटे ने खुद उड़ाया प्लेन, यात्रियों के सामने कहा कुछ ऐसा; रोने लगे सभी लोग

Indigo Airlines Pilot Mother Son Video: इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) ने अपने आधिकारिक फेसबुक पेज पर एक शॉर्ट वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देखने के बाद लोग बेहद इंस्पायर हो गए और सभी के चेहरे पर मुस्कान आ गई. जी हां, वायरल हो रहे इस वीडियो में बेहद ही खास चीज देखने को मिली. एक बेटे ने वो कारनामा कर दिखाया है, जो बेहद कम ही लोग अपना सपना पूरा कर पाते हैं. इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे एक मां-बेटे की जोड़ी एक फ्लाइट में खड़ी हुई है, जहां एक नहीं बल्कि दोनों ने पायलट की वर्दी पहन रखी है. पायलट के तौर पर मां-बेटे दोनों ने इंडियो एयरलाइन्स की उड़ान भरी.

इस वीडियो से नेटिजन्स भी प्रभावित हुए, क्योंकि यह दिखाता है कि अपनी मां को प्लेन उड़ाते हुए देखकर कैसे बेटा भी इंस्पायर हुआ और 24 साल बाद मां के साथ एक प्लेन में उड़ा भरी. मां और बेटे के लिए पायलट के तौर पर यह पहली उड़ान थी. हालांकि, बेटे ने कॉकपीट में बैठकर फ्लाइट को ऑपरेट किया, जबकि मां ने पायलट की वर्दी के साथ यात्री बनकर सफर किया.

वीडियो में देखा जा सकता है कि जब बेटा प्लेन के अंदर घुसता है तो अंदर बैठे यात्रियों को जानकारी देता है कि वह पहली बार अपनी मां के साथ प्लेन में पायलट के तौर पर मौजूद था. यह सुनकर प्लेन के अंदर बैठे यात्री बेहद खुश हो गए और सभी तालियां बजाने लगे. कुछ लोग तो इमोशनल होकर रोने भी लगे.

This is such a heartwarming video. Mother, son fly plane together as pilot and copilot. @IndiGo6E pic.twitter.com/LIwJdJh4lO

— Anuj Dhar (@anujdhar) May 9, 2022