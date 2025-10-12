Advertisement
चार मीनार के पास 'पहियों पर टाइम बम'; खुलेआम LPG सिलेंडर का इस्तेमाल, वायरल वीडियो ने मचाया हड़कंप

hyderabad News:  हैदराबाद के चारमीनार के पास फूड वेंडर्स के खुलेआम LPG सिलेंडर इस्तेमाल का वीडियो वायरल हुआ है. लोग इसे ‘पहियों पर टाइम बम’ बता रहे हैं. जहां कुछ ने इसे खतरनाक बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Oct 12, 2025, 02:15 PM IST
hyderabad News: हैदराबाद के मशहूर पर्यटन स्थल चारमीनार से जुड़ा एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में फूड वेंडर्स खुलेआम अपने ठेलों पर LPG सिलेंडर का इस्तेमाल करते दिख रहे हैं. लोग इस लापरवाही को 'पहियों पर टाइम बम' कह रहे हैं. वीडियो सामने आने के बाद बहस छिड़ गई है. कुछ लोग इन वेंडर्स को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, जबकि कुछ उनका पक्ष लेते हुए कह रहे हैं कि यही उनकी रोजी-रोटी का जरिया है. 20 सेकंड का यह वीडियो इंटरनेट पर हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है.

 

वीडियो में दिखी खतरनाक सच्चाई

वायरल क्लिप में एक भुट्टा बेचने वाला शख्स अपने ठेले पर व्यस्त नजर आता है. वीडियो बनाने वाला व्यक्ति जब कैमरा नीचे करता है तो ठेले के नीचे छिपा LPG सिलेंडर साफ दिखाई देता है. कैमरा देखते ही वेंडर अपना चेहरा छिपाने लगता है. यह दृश्य चारमीनार की ओर जाने वाली व्यस्त सड़क का है, जहां रोजाना हजारों स्थानीय लोग और सैलानी गुजरते हैं. वीडियो देखकर लोग डर गए कि थोड़ी सी चिंगारी भी बड़ा हादसा कर सकती है.

 

सोशल मीडिया पर उठी सुरक्षा की मांग

यह वीडियो @infomubashir नामक यूजर ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, “पहियों पर चलता हुआ टाइम बम, चारमीनार के आसपास चलते ठेलों पर गैस चूल्हे किसी भी वक्त जानलेवा साबित हो सकते हैं. किसी हादसे का इंतज़ार क्यों करना?” उन्होंने हैदराबाद पुलिस और अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई की मांग की. इस पोस्ट पर हजारों लोगों ने प्रतिक्रिया दी और स्थानीय प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी.

 

वीडियो देख यूजर कर रहे कमेंट 

जहां कुछ यूजर्स ने इसे खतरनाक लापरवाही बताया, वहीं कुछ ने वेंडर्स का बचाव किया. एक यूजर ने लिखा, “अगर 5 किलो के LPG सिलेंडर खतरनाक हैं तो रेलवे पैंट्री कारें भी तो इन्हीं से चलती हैं, फिर वहां हादसे क्यों नहीं होते?” वहीं दूसरे ने लिखा, “तेलंगाना के हर कोने में यह आम बात है, यहां तक कि कई टीफिन सेंटर और छोटे रेस्तरां भी घरेलू गैस सिलेंडर से ही काम चला रहे हैं.” सोशल मीडिया पर यह वीडियो अब भी चर्चा में है, और लोग उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन समय रहते इस पर ध्यान देगा.

