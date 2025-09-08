Viral Video: एक्स पर वायरल हुई 'मौत' की सीढ़ियां, यूजर्स बोले- यह सीधे यमराज के दरबार तक जाती है!
Viral Video: एक्स पर वायरल हुई 'मौत' की सीढ़ियां, यूजर्स बोले- यह सीधे यमराज के दरबार तक जाती है!

Viral Video: एक्स पर वायरल वीडियो में ‘मौत’ जैसी दिखती सीढ़ियां दिखाई गईं, जो चलती-चलती दिशा बदलती हैं. यूजर्स ने कहा कि यह सीढ़ी सीधे यमराज के दरबार तक ले जाती है. वीडियो देखकर कई लोग डर गए और इसे जोखिम भरा व खतरनाक बताया.

Written By  Shivam Tiwari|Last Updated: Sep 08, 2025, 10:52 PM IST
Viral Video: अगर आपको रोमांच पसंद है तो हाल ही में एक्स पर वायरल हो रहा एक वीडियो आपका ध्यान खींचेगा. इसमें ऐसी अजीब सीढ़ियां दिखाई गई हैं, जो चलते-चलते अपनी दिशा बदलती रहती हैं. वीडियो को देखकर ऐसा लगता है कि इन पर चलना किसी भी इंसान के लिए खतरे से खाली नहीं है. कई लोगों का कहना है कि ये सीढ़ियां शायद सीधे यमराज के दरबार तक ले जा सकती हैंं. वीडियो को देखने भर से ही यूजर्स को चक्कर आने लगे हैं और लोग अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं.

एक्स पर वायरल हो रही ये अजीब सीढ़ियां

इस वीडियो को एक्स पर @Kanikabeniwal09 नामक यूजर ने शेयर किया है. इसमें दो रस्सियों के बीच पटरेनुमा लकड़ी की सीढ़ी बनाई गई है. यह सीढ़ी लगातार अपनी दिशा बदलती रहती है, जिससे उस पर चलना बेहद कठिन हो जाता है. जरा सी चूक से चलने वाला नीचे गिर सकता है. वीडियो देखकर ऐसा लग रहा है कि यह खेल नहीं, बल्कि मौत से सामना है. यूजर्स का मानना है कि अगर कोई सावधानी नहीं बरते तो सीढ़ी से गिरकर सीधे यमलोक का रास्ता पकड़ा जा सकता है.

वीडियो पर यूजर्स की प्रतिक्रियाएं

इस वीडियो को अब तक 1 लाख 98 हजार से ज्यादा लोग देख चुके हैंं. वीडियो देखने के बाद लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी. एक यूजर ने लिखा, “देख के ही जान निकल गई.” दूसरे ने कहा, “हम में हिम्मत नहीं है मौत को गले लगाने की.” तीसरे यूजर ने इसे “बहुत डरावना” बताया। वहीं चौथे ने मजाक में पूछा, “ये यमलोक की पगडंडी है क्या?” लोगों ने वीडियो को देखकर डर, रोमांच और हैरानी से भरी प्रतिक्रियाएं दी हैं.

 

रोमांच और सावधानी का संदेश

हालांकि वीडियो रोमांच से भरा है, लेकिन यह साफ करता है कि बिना तैयारी ऐसे खतरनाक रास्तों पर चलना मौत को बुलावा देने जैसा है. एक्स पर वायरल इस वीडियो ने लोगों को चेतावनी दी है कि रोमांच की चाहत में अपनी जान जोखिम में न डालें. यह वीडियो मनोरंजन के साथ-साथ सुरक्षा का भी संदेश देता है. कई यूजर्स ने इसे दूसरों को सावधान करने के लिए साझा किया है और बताया है कि रोमांच अच्छा है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा जोखिम नहीं लेना चाहिए.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय....और पढ़ें

Viral Video

Trending news

;