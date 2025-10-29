रील बनाना पड़ा भारी! लग्जरी कार के साथ बीच पर हुआ कुछ ऐसा कि देख हैरान रह जाएंगे आप

Viral Video: सोशल मीडिया के इस दौर में रील्स बनाना अब सिर्फ शौक नहीं, बल्कि कई युवाओं के लिए पहचान दिखाने का जरिया बन चुका है. कुछ इसी जोश में एक युवक ने अपनी लग्जरी कार के साथ सूरत के डुमास बीच पर स्टंट करने की कोशिश की. सूरज ढलते वक्त समुद्र की लहरों और कैमरे की फ्लैश के बीच शुरू हुआ यह ‘रील मोमेंट’ कुछ ही सेकंड में शर्मनाक हादसे में बदल गया. गाड़ी रेत में धंस गई और कुछ ही देर में वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

बीच पर धंसी लग्जरी कार

सूरत के मशहूर डुमास बीच पर 18 साल के शहजान सलीम ने अपनी लग्जरी कार के साथ रील शूट करने की कोशिश की. वह गाड़ी लेकर नो-व्हीकल जोन में पहुंच गया और स्टंट करते हुए नियंत्रण खो बैठा. कुछ ही मिनटों में गाड़ी रेत में धंस गई और तमाशा देखने के लिए भीड़ जुट गई. लोगों ने अपने मोबाइल से वीडियो बनाना शुरू कर दिया और कुछ ही देर में यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गई. रील बनाने के चक्कर में युवक अब पुलिस और इंटरनेट दोनों के निशाने पर आ गया.

वायरल वीडियो पर इंटरनेट की प्रतिक्रियाएं

जैसे ही वीडियो सोशल मीडिया पर पहुंचा, लोगों ने इसे मज़ाक, गुस्से और चेतावनी के अंदाज में शेयर किया. एक यूजर ने लिखा, “रील बनाते-बनाते लग्जरी कार बीच पर छुट्टी मना आई.” वहीं एक अन्य ने चुटकी ली, “भाई ने ऑनलाइन लहरें बनाने की कोशिश की, पर बीच पर असली लहरों में फंस गया.” कुछ लोगों ने पुलिस की सक्रियता की सराहना भी की. वहीं कई यूजर्स ने कहा कि “अब रील्स बनाते-बनाते जान और माल दोनों का खतरा बढ़ गया है.” यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि एक सबक बन गया.

A luxury car got stuck on Surat’s Dumas Beach while making reel Police have arrested the 18-year-old driver, Shehjan Salim. Police now say they will inform Insurance company so that any claim made by the owner is rejected pic.twitter.com/HwNXe4V03T — Times Algebra (@TimesAlgebraIND) October 29, 2025

पुलिस की सख्त कार्रवाईड्रा

वीडियो वायरल होते ही सूरत पुलिस हरकत में आई और शहजान सलीम को नियम तोड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया. गाड़ी को क्रेन की मदद से बीच से निकाला गया. पुलिस ने बताया कि चालक पर ट्रैफिक और सार्वजनिक सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की गई है. अधिकारियों ने चेतावनी दी कि सोशल मीडिया स्टंट न केवल कानून का उल्लंघन हैं, बल्कि ये दूसरों की सुरक्षा के लिए भी खतरा बनते हैं. इतना ही नहीं, इंश्योरेंस कंपनी को भी सूचना दी गई है ताकि कोई झूठा दावा न किया जा सके.