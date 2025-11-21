Advertisement
WATCH: बेटी को पढ़ाने के लिए बना डिलीवरी बॉय, राइड के बीच बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है ये 'Swiggy डैड'

Swiggy Dad Viral Video: सोशल मीडिया पर एक दिल छू लेने वाला वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक Swiggy डिलीवरी एजेंट अपने काम के बीच समय निकालकर अपनी बेटी को लिफ्ट के पास फ़र्श पर बैठकर पढ़ा रहा है. पिता के समर्पण और बेटी के प्रति प्यार को देखकर लोग भावुक हो रहे हैं.

 

Written By  Alkesh Kushwaha|Last Updated: Nov 21, 2025, 10:43 AM IST
WATCH: बेटी को पढ़ाने के लिए बना डिलीवरी बॉय, राइड के बीच बेटी को ट्यूशन पढ़ाता है ये 'Swiggy डैड'

Swiggy Delivery Man Tution His Daughter: हर हीरो चमकीला केप या उस पर अपना नाम या सिंबल नहीं पहनता, कुछ हीरो बस अपनी यूनिफॉर्म में होते हैं लेकिन फिर भी अपना बेस्ट देते हैं. सोशल मीडिया पर हाल ही में ऐसा ही दिल को छू लेने वाला एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसने नेटिजन्स को भावुक कर दिया. क्लिप में एक पिता बहुत समर्पण के साथ अपनी बेटी को पढ़ाते हुए दिख रहे हैं. सुनने में यह काफी सामान्य लगता है लेकिन इस पल को खास बनाने वाली बात यह थी कि ये पिता कथित तौर पर एक Swiggy डिलीवरी एजेंट थे, जो खाने की डिलीवरी राइड्स के बीच अपनी बेटी को पढ़ा रहे थे.

पिता और बेटी कहां पढ़ाई कर रहे थे?

अपनी स्विगी यूनिफॉर्म पहने हुए वह आदमी जमीन पर अपनी बेटी के साथ बैठा था और उसे किसी स्टडी मटेरियल में मदद कर रहा था. देखने से ऐसा लग रहा था कि यह जोड़ी एक बिल्डिंग के लिफ्ट के बाहर बैठी थी. आरामदायक जगह न होने के बावजूद दोनों इन कमियों की परवाह किए बिना अपनी पढ़ाई में लगे हुए थे.

क्यों वायरल हुआ यह वीडियो?

यह वीडियो तुरंत वायरल हो गया और लोगों ने इस पर खूब रिएक्शन दिए. ज्यादातर लोगों को पिता का अपनी बेटी की शिक्षा के प्रति समर्पण बहुत पसंद आया, जबकि कुछ लोगों ने उन्हें प्रेरणादायक बताया. कई लोगों ने छोटी बच्ची के लिए सफल भविष्य की कामना भी की. हालांकि, जी न्यूज इस पोस्ट की डिटेल्स और प्रामाणिकता की पुष्टि नहीं करता है.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Abi | India (@abhigya_s)

 

लोगों ने वीडियो के साथ क्या लिखा?

यह पोस्ट 'Abi India' नाम के इंस्टाग्राम हैंडल ने शेयर किया था. इस पोस्ट में लिखा, “पेश हैं असली #SwiggyDad! इस पिता का प्यार सिर्फ शांत और शक्तिशाली नहीं है यह जोरदार और गर्व से भरा है. अपनी छोटी बच्ची को कंधे पर बिठाकर, मुस्कान के साथ डिलीवरी करते हुए और चलते-फिरते उसे पढ़ाते हुए. वह दृढ़ता और ताक़त की मिसाल हैं. उनकी चमकती मुस्कान और कभी हार न मानने वाला नज़रिया उनके आस-पास के सभी लोगों को प्रेरित करता है, मुझे भी! अपनी बेटी और दुनिया के लिए कितनी शानदार मिसाल पेश की है!” यह पोस्ट कुछ समय पहले शेयर की गई थी और इसे 71 हजार से ज्यादा व्यूज मिले थे.

इंटरनेट पर लोगों ने अपनी भावनाओं को कुछ इस तरह जाहिर किया. एक यूजर ने कहा, “एक दिन उनकी बेटी उन्हें गर्व महसूस कराएगी.” एक अन्य व्यक्ति ने कमेंट किया, “क्या वे बांद्रा, खार, सांताक्रूज के आस-पास से हैं? मुझे उसे ट्यूशन देने या पढ़ाई में मदद करने में खुशी होगी.” एक और यूजर ने जोड़ा, “यह अच्छी बात है कि वे वायरल हो गए, लेकिन हम ऐसी कहानियां रोज देखते हैं. शायद हमें यह सोचना चाहिए कि उनकी मदद के लिए क्या किया जा सकता है, क्योंकि सच कहूं तो बड़ी कंपनियों को परवाह नहीं होती, इसलिए उन्हें टैग करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.” 

