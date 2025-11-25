Advertisement
क्लास में टीचर ने मांगी कॉपी… बच्चे ने कर दी ऐसी मासूम हरकत, वीडियो देख दीवाना हो गए लोग

वीडियो में एक बच्चा टीचर को कॉपी देने की बजाय दिल का संकेत बना देता है, जिस पर मैम का क्यूट रिएक्शन वायरल हो गया. इंस्टाग्राम पर पोस्ट यह क्लिप 6 करोड़ व्यूज, 34 लाख लाइक्स और हजारों कमेंट्स के साथ लोगों का दिल जीत रही है.

 

Shivam Tiwari|Last Updated: Nov 25, 2025, 06:42 AM IST
क्लास में टीचर ने मांगी कॉपी… बच्चे ने कर दी ऐसी मासूम हरकत, वीडियो देख दीवाना हो गए लोग

Student Madam Cute Moment Goes Viral: आजकल स्कूलों में सिर्फ पढ़ाई नहीं… परफॉर्मेंस भी होती है, वो भी ऑटोमैटिक. मोबाइल कैमरा चालू हुआ नहीं कि टीचर हों या बच्चे, सब ऐसे एक्ट करते हैं जैसे रोज रील ऑडिशन हो रहा हो, लेकिन इसी रीलमय दुनिया में एक ऐसा प्यारा पल आया जिसने लोगों को रुककर मुस्कुराने पर मजबूर कर दिया. ये वीडियो किसी फिल्मों वाला ओवरडोज नहीं… बस एक मासूम बच्चे की मासूम गलती और उस पर टीचर का क्यूट रिएक्शन था.

वीडियो में मैम आराम से कुर्सी पर बैठकर कॉपियां चेक कर रही हैं, जबकि बच्चे लाइन में खड़े होकर बारी का इंतजार करते नजर आते हैं. जैसे ही मैम अगली कॉपी मांगने के लिए हाथ बढ़ाती हैं, एक बच्चा कॉपी देने की जगह दोनों हाथों से दिल की आकृति बना देता है. यह इतना अनपेक्षित और प्यारा था कि मैम खुद अपनी मुस्कान नहीं रोक पाईं. उन्होंने हल्के से उसके हाथ पर टपक देते हुए कहा, “पहले कॉपी दे बेटा, प्यार बाद में.” बच्चा तुरंत गलती सुधार लेता है और कॉपी पकड़ा देता है. पूरी क्लिप इतने दिल छू लेने वाले मासूम पल से भरी है कि देखने वाला खुद-ब-खुद मुस्कुरा उठता है.

 

A post shared by Arpita Hugar (@arpita_lucky)

सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़

वीडियो पर कमेंट सेक्शन में लोगों ने मजेदार और प्यारे रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, “वर्ल्ड की बेस्ट रील.” दूसरे ने कहा, “20 बार देख लिया, अब भी उतनी ही क्यूट लग रही है.” एक और यूजर ने मजाक में लिखा, “रील का जमाना है, बच्चे भी सीख रहे हैं.” कई लोगों ने इसे स्क्रिप्टेड बताया, लेकिन साथ ही माना कि मासूमियत ने दिल जीत लिया. इस वीडियो पर अब तक 15 हजार से ज्यादा कमेंट आ चुके हैं, और लाखों लोगों ने इसे लाइक किया है, जो बताता है कि सादगी और innocence आज भी लोगों के दिल को छू जाती है.

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ बंपर वायरल

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर @arpita_lucky नाम के अकाउंट से सिर्फ 5 दिन पहले पोस्ट किया गया था, और देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. अब तक 6 करोड़ से ज्यादा व्यूज और करीब 34 लाख लाइक्स मिल चुके हैं. इतनी तेजी से वायरल होने की वजह है, सीधी-सादी शूटिंग, बिना किसी ओवरएक्टिंग वाला बचपन, और बच्चों की मासूम हरकतें. यह वही कंटेंट है जिसे देखकर इंटरनेट तुरंत प्यार लुटाता है और बिना किसी कंट्रोवर्सी के वायरल कर देता है.

Shivam Tiwari

वायरल न्यूज़ का फैक्ट चेक कर पाठकों तक सही जानकारी पहुंचाते हैं. अजब-गजब से लेकर हेल्थ, लाइफस्टाइल की दुनिया में गहरी दिलचस्पी. ABP न्यूज से यात्रा शुरू की. एक साल से पत्रकारिता में सक्रिय.

Viral Video

Trending news

