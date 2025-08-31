WATCH: खौफनाक! उफनती नदी में बीच फंसा था शख्स, फिर लोगों ने ऐसे बचाई जान, देख दंग रह जाएंगे आप

Viral Video: भारी बारिश और बाढ़ के बीच वायरल वीडियो में लोगों ने तेज बहाव वाली नदी में फंसे शख्स की जान बचाई. सोशल मीडिया पर लाखों बार देखा गया वीडियो इंसानियत की मिसाल बना, लोग कह रहे हैं कि “इंसानियत अब भी जिंदा है.”
Viral Video: देश के कई हिस्सों में भारी बारिश ने तबाही मचाई हुई है. जबकि कई नदियां और नाले उफान पर हैं, जिससे बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं. इसी बीच सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसने लोगों के दिलों को छू लिया. वीडियो में कुछ लोग अपनी जान की परवाह किए बिना एक शख्स को बचाते दिख रहे हैं जो तेज बहाव वाली नदी के बीच फंसा हुआ था. यह नजारा न केवल डरावना है, बल्कि यह भी साबित करता है कि मुश्किल वक्त में इंसानियत अब भी जिंदा है. लोग इस वीडियो को देखकर कह रहे हैं कि ऐसे ही जज्बात समाज को बेहतर बनाते हैं.
बाढ़ के बीच दिल छूने वाला वीडियो
जम्मू-कश्मीर से लेकर केरल तक बारिश का कहर जारी है और नदियां उफान पर हैं. इसी बीच एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स तेज बहाव वाली नदी में पुल के खंभे को पकड़कर खड़ा हुआ दिखाई देता है. पानी का बहाव इतना तेज है कि जरा सी चूक उसकी जान ले सकती थी. वीडियो में दिखता है कि पुल से गुजरते हुए कुछ लोगों ने फंसे हुए शख्स को देखा. बिना देर किए उन्होंने रस्सी की मदद से उसे बचाने का प्रयास शुरू कर दिया. शख्स ने हिम्मत दिखाते हुए रस्सी पकड़ी और लोगों ने उसे खींचकर सुरक्षित ऊपर खींच लिया.
सोशल मीडिया पर वायरल
वायरल इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॅार्म फेसबुक पर Maurya Sabhashad नाम के अकाउंट से पोस्ट किया गया है. जिसे अब तक लाखों बार से ज्यादा बार देखा जा चुका है. जबकि हजारों लोग इसे लाइक किए हैं. वीडियो देखकर यूजर तरह-तरह के कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर कमेंट करते हुए लिखा, "इंसानियत अब भी जिंदा है." हालांकि यह वीडियो कब और कहां का है, इसकी पुष्टि नहीं हुई है, लोग कह रहे हैं कि ऐसे जज्बात को सलाम कर रहे हैं.