Viral Video : लड़का किंग कोबरा से ले रहा था मजे, सांप के एक दांव से आया पसीना; देखें VIDEO

Viral Video : सांपों के साथ खेलने के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कभी-कभी यह शौक खतरनाक साबित हो जाता है. ऐसा ही एक डरावना वीडियो सामने आया है, जिसमें एक शख्स किंग कोबरा के साथ खेलता नजर आ रहा है. शुरुआत में सब सामान्य लगता है, लेकिन फिर हालात अचानक बिगड़ जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि शख्स कोबरा को बार-बार छेड़ता है और उसके सामने हाथ हिलाकर उसे उकसाने की कोशिश करता है. इधर, सांप भी हर हरकत पर नजर रखता है और धीरे-धीरे गुस्से में आ जाता है.

किंग कोबरा ने किया खतरनाक हमला

अगले ही पल जो हुआ, उसने सभी को हैरान कर दिया. अचानक किंग कोबरा तेजी से झपट्टा मारता है और शख्स के बेहद करीब पहुंच जाता है. घबराहट में वह पीछे हटने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक सांप पूरी तरह हमला करने के लिए तैयार हो चुका होता है. डर के मारे शख्स का चेहरा सफेद पड़ जाता है, और वह कांपने लगता है. यह वीडियो X (ट्विटर) पर @susantananda3 नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है.

आक्रामक हो सकते हैं सांप

सांप बिना वजह हमला नहीं करते, लेकिन खतरा महसूस होने पर आक्रामक हो सकते हैं, खासकर किंग कोबरा जैसे जहरीले सांप. वायरल वीडियो में दिखाया गया शख्स सौभाग्यशाली था कि उसे सांप ने नहीं काटा, वरना नतीजा घातक हो सकता था. सोशल मीडिया पर लोगों ने इस हरकत को बेवकूफी बताया और ऐसे खतरनाक स्टंट्स से बचने की सलाह दी.

सांपों से छेड़छाड़ क्यों है खतरनाक?

विशेषज्ञों के मुताबिक, सांप कभी भी बिना वजह हमला नहीं करते, लेकिन अगर उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वे आक्रामक हो जाते हैं. किंग कोबरा दुनिया के सबसे जहरीले सांपों में से एक है, और इसका जहर कुछ ही मिनटों में इंसान की जान ले सकता है. वायरल वीडियो में दिखाया गया शख्स भाग्यशाली था कि सांप ने उसे नहीं काटा, वरना यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था. सांपों को उकसाना या उनके साथ खिलवाड़ करना बेहद खतरनाक हो सकता है.

लोगों की प्रतिक्रिया

This is just horrific way of handling cobras…

The snake considers the movements as threats and follow the movement. At times, the response can be fatal pic.twitter.com/U89EkzJrFc

— Susanta Nanda (@susantananda3) March 16, 2022