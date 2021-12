Video: पानी में स्टंट करना शख्स को पड़ा भारी, सिर के बल गिरा और हो गई हालत खराब

Stunt in Water Video: सोशल मीडिया पर हमें स्टंट के बहुत सारे वीडियो (Stunt in Water) देखने को मिल जाते हैं. इसमें कई स्टंट (Funny Stunt Video) तो ऐसे होते हैं, जिन्हें देखकर हमारे रोंगटे (Water Stunt Gone Wrong) खड़े हो जाते हैं. वहीं कई स्टंट ऐसे होते हैं जिसमें स्टंट करने वाला ही हंसी की पात्र बन जाता है. ऐसा ही एक वीडियो (Stunts Videos) हमें सोशल मीडिया पर देखने को मिला है, जो काफी मजेदार है.

पानी में स्टंट करने की कोशश कर रहा था युवक

वायरल वीडियो में एक युवक पानी में स्टंट करने की कोशिश कर रहा होता है. इसी दौरान उसके साथ कुछ ऐसी घटना घट जाती है, जिसे देखकर आपकी हंसी छूट सकती है. वीडियो देखकर ऐसा लगता है कि भाई ने बिना जाने-समझे ही ऐसा स्टंट करके अपने पैरों पर खुद कुल्हाड़ी मार ली है.

वीडियो को Instagram पर surendra_suru नामक अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो इतना मजेदार है कि इसे अब तक लगभग 40 मिलियन लोग देख चुके हैं. वीडियो को 2 मिलियन से ज्यादा लोगों ने लाइक भी किया है. इस वीडियो को देखकर कई लोग कह रहे हैं कि भाई ने सस्ता नशा कर लिया था, जिससे ऐसा हुआ. कई लोग यह भी कह रहे हैं कि भाई को बहुत जोर की लगी होगी.

भाई का स्टंट हो जाता है फेल

वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि ऐन मौके पर भाई का स्टंट फेल हो जाता है. इससे ऐसा लगता है कि उसके सिर में जोर की चोट लगी होगी. दरअसल, एक युवक वॉटर स्टंट करने जा रहा होता है. वीडियो में देख सकते हैं कि वह युवक काफी दूर से दौड़ता आता है और हवा में छलांग लगाकर पानी में कूद जाता है. देखें वीडियो-

वीडियो में देखकर ऐसा लगता है कि युवक को शायद पानी की गहराई का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था. इसलिए जब वह डाइव लगाकर पानी में कूदता है तो सिर के बल रेत में गिरता है. उसका सिर करीब-करीब रेत में धंस जाता है. वीडियो में देखकर पता चल रहा है कि नदी में युवक के घुटने तक भी पानी नहीं था. आपको पता चल गया होगा कि पानी में गिरने के बाद युवक कितने सदमे में आ गया होगा.

