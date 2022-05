Viral Video: सांप को पानी पिला रहा था शख्स, अचानक हुआ कुछ ऐसा कि दंग रह गए लोग

Giving Water To The Snake: इंस्टाग्राम पर ट्रेंड कर रहे इस वीडियो (Trending Video) में देखा जा सकता है कि अभी भी लोगों के मन में इंसानियत (Humanity) और जानवरों के लिए प्यार बाकी है. एक शख्स को सांप को ग्लास पानी पिलाते हुए देखा जा सकता है. लेकिन सांप ने अचानक से ग्लास के बाहर अपना फन निकाला (Hood Came Out) और कई लोगों को चौंका दिया.

काले रंग का सांप

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स के हाथ में ग्लास है और ग्लास (Glass Of Water) में पानी है. वहीं वीडियो में एक काले रंग का सांप (Black Snake) भी देखने को मिल रहा है. आप भी देखें सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे इस वीडियो को...

अचानक निकाल लेता है फन

अपने रंग और फन की वजह से सांप काफी डरावना (Dangerous) नजर आ रहा है. इस वायरल वीडियो (Viral Video) में सांप आराम से ग्लास के अंदर रखा पानी पी रहा है. इस दौरान एक शख्स का हाथ सांप के काफी करीब है लेकिन उस शख्स के मन में इस बात का कोई डर (Fear) या दहशत देखने को नहीं मिल रही है. अचानक से सांप ग्लास के बाहर अपना फन निकाल लेता है और शख्स के हाथ को भी देखता है.

सांप हो सकते हैं खतरनाक

सांपों की मदद (Help) करना वाकई में अच्छी बात है लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सांप कभी भी आपकी जिंदगी (Life) को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं. इसलिए बिना सावधानी और सिक्योरिटी प्रबंध के कुछ भी करना समझदारी (Intelligence) का परिचय नहीं है.

