Viral Video: गैंडा कर रहा था छेड़छाड़, देखिए जिराफ ने लात मारकर कैसे सिखाया सबक

Animals Fight Video: सोशल मीडिया (Social Media) पर जानवरों की लड़ाई (Animals Fight) के वीडियो आए दिन सामने आते रहते हैं. जिन्हें सोशल मीडिया यूजर्स खूब पसंद करते हैं. अब एक ऐसा ही वीडियो (Giraffe Rhinoceros Fight Video) फिर से वायरल हो रहा है. इस वीडियो (Giraffe kicks Rhinoceros Video) को देखकर लोग जमकर मजे ले रहे हैं.

वायरल हो रहे वीडियो (Giraffe Kicking Rhinoceros Video) में एक जिराफ और एक गैंडे की लड़ाई (Giraffe Rhinoceros Fight) देखने को मिल रही है. इस वीडियो में जिराफ, गैंडे को लात मार रहा है. वीडियो (Viral Video) को देखकर आपको भी हंसी आ जाएगी. वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक पेड़ के नीचे खड़े जिराफ के पास एक गैंडा आता है और उसे छेड़ने लगता है.

आप देख सकते हैं कि गैंडा जैसे ही जिराफ को छेड़ता है, वैसे ही जिराफ गैडे के मुंह पर जोर की लात मारकर सबक सिखाता है. जिराफ की यह लात इतनी तेज पड़ती है कि गैंडा तुरंत ही वहां से रफूचक्कर हो जाता है. वीडियो को देखकर यूजर्स भी गैंडे को सही सबक सिखाने की बात कह रहे हैं.

वायरल वीडियो को ट्विटर पर भारतीय वन सेवा के अधिकारी सुशांत नंदा ने शेयर किया है. वीडियो के साथ उन्होंने कैप्शन लिखा, 'अब जिंदगी भर जिराफ की लात को गैंडा याद रखेगा.' इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया यूजर्स को बताया कि जिराफ एक ऐसा जानवर है, जो किसी भी दिशा में अपने लात चला सकता है. देखें वीडियो-

The kick that the rhinoceros will remember for life...

Do you know that a giraffe can kick in any direction?

And can u guess which animal has the strongest kick in the world? No google please. pic.twitter.com/tHjX7WsiQh

— Susanta Nanda (@susantananda3) October 22, 2020