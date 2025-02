Viral Video : ट्रैफिक जाम की टेंशन खत्म, मार्केट में आ गई उड़ने वाली कार! देखें वायरल VIDEO

Viral Video : इस अनोखी कार का परीक्षण कैलिफोर्निया की एक सुरक्षित और बंद सड़क पर किया गया. वीडियो में दिखाया गया कि पहले यह सामान्य कार की तरह सड़क पर चल रही थी, लेकिन अचानक ऊपर उठ गई और सामने खड़ी कार के ऊपर से उड़कर निकल गई.

पहली बार किसी कार ने भरी उड़ान

यह पहली बार हुआ है कि कोई इलेक्ट्रिक रोडस्टर बिना रनवे के सीधे ऊपर उठा और हवा में उड़ान भरी. कंपनी का कहना है कि भविष्य में यह कार ट्रैफिक जाम से बचने का बेहतरीन समाधान बन सकती है. इस प्रोजेक्ट को एविएशन और ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है.

सीईओ ने बताई कार की खास खूबियां

कंपनी के सीईओ जिम दुखोवनी ने इस कार को दुनिया की पहली ऐसी फ्लाइंग कार बताया है, जो न सिर्फ सड़क पर चल सकती है बल्कि हवा में भी उड़ान भर सकती है. वीडियो में दिखाया गया मॉडल एक प्रोटोटाइप है, जिसे "एलेफ मॉडल जीरो" नाम दिया गया है. ट्रायल रन के सफल होने के बाद अब कंपनी इसके कमर्शियल मॉडल को लॉन्च करने की तैयारी कर रही है.

क्या है कार की खासियतें?

इस कार में दो लोगों के बैठने की सुविधा होगी. इसकी उड़ान क्षमता 110 मील तक होगी, जबकि सड़क पर यह 200 मील तक चल सकेगी. यह कार ऑटोपायलट मोड में भी उड़ सकती है. इसमें आठ रोटर लगे हैं, जो इसे आसानी से हवा में उठाने में मदद करते हैं.

आखिर कितनी होगी उड़ने वाली कार की कीमत?

NEW: Alef Aeronautics releases footage of their electric car "jumping" over another car on a road in California.

The company claims this is the "first test in history of a car drive and vertical takeoff in a city."

The company hopes to solve traffic by developing a car that can… pic.twitter.com/fjrFDIBlbK

— Collin Rugg (@CollinRugg) February 21, 2025