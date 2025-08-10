Viral Video : चौकीदार का शेर से हुआ सामना, मौत को सामने देख ये हुआ हाल; देखें वीडियो!

Viral Video : जब इंसान और शेर आमने-सामने आते हैं, तो यह घटना अक्सर कहानियों में बदल जाती है, और पीढ़ियों तक सुनाई जाती है. हाल ही में वायरल हुए एक वीडियो ने इस तरह की मुलाकात को मजेदार और अनोखा मोड़ दे दिया. यह घटना रात के सन्नाटे में हुई, जब एक चौकीदार शायद अपनी ड्यूटी के दौरान पेशाब करने बाहर निकला. सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वह बेफिक्र होकर एक कमरे की ओर जा रहा है, जबकि पीछे से एक शेर चुपचाप निकल रहा है. कुत्तों के भौंकने में शेर की आवाज दब जाती है और चौकीदार को उसकी मौजूदगी का जरा भी अंदाजा नहीं होता.

चौकीदार का हुआ शेर से सामना

जैसे ही चौकीदार कमरे के कोने पर पहुंचकर जिप खोलने की तैयारी करता है, उसकी नजर सामने खड़े शेर पर पड़ जाती है. पल भर में वह घबरा जाता है और चिल्लाते हुए पीछे भागने लगता है. हैरानी की बात यह है कि कैमरे में नजर आता है, शेर भी उतनी ही तेजी से उलटे पांव भाग रहा है. यह नजारा डर और हास्य दोनों से भरपूर है, क्योंकि यहां जंगल का राजा भी उतना ही डर गया जितना इंसान उससे. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता.

यह दिलचस्प और रोमांच से भरा वीडियो इंस्टाग्राम पर कमल नसित ने अपने अकाउंट @nasitkamal से पोस्ट किया. सिर्फ एक दिन में इसे 46 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है. कमल ने कैप्शन में लिखा, “आदमी और शेर का आमना-सामना,” जो इस घटना का सार बखूबी बयान करता है.

क्या बोले यूजर्स?

कमेंट सेक्शन में लोगों ने जमकर प्रतिक्रियाएं दीं. किसी ने लिखा, “आखिरकार शेर का शेर से सामना हो ही गया!” तो किसी ने मजाक करते हुए कहा, “क्या शेर बनेगा रे तू?” एक यूजर ने टिप्पणी की, “पहली बार देखा, शेर शेर से डर गया.” किसी ने अनुमान लगाया, “शेर शायद धोखे से घबरा गया होगा,” तो किसी ने समझाया, “हमले से पहले शेर सोच-समझकर कदम उठाता है, अचानक आमना-सामना हो जाए तो वह भी घबरा सकता है.” इन सभी प्रतिक्रियाओं से साफ है कि यह वीडियो डर, मजाक और हैरानी, तीनों का मिला-जुला रूप है.