Viral Video : चलती ट्रेन से मोबाइल उड़ाने के चक्कर में था चोर, यात्री ने पकड़कर मारे सैकड़ों थप्पड़; देखें वीडियो!

Viral Video : इन दिनों सोशल मीडिया पर एक हैरान कर देने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक चोर चलती ट्रेन से मोबाइल छीनने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी यह हरकत उसी पर भारी पड़ जाती है. वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही चोर ने ट्रेन की खिड़की से हाथ डालकर यात्री का फोन छीनने की कोशिश की, अलर्ट यात्री ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उसे भागने का मौका नहीं दिया. इसके बाद जो हुआ, उसने सभी को चौंका दिया.

ट्रेन से फोन चुराने की कोशिश

यह घटना एक तेज रफ्तार ट्रेन की है, जिसमें एक शख्स खिड़की के पास बैठकर अपने मोबाइल का इस्तेमाल कर रहा था. उसी वक्त बाहर से एक चोर ने झपट्टा मारा, लेकिन यात्री ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए चोर का हाथ पकड़ लिया. वीडियो में यह साफ दिखता है कि यात्री उसे खिड़की से पकड़े रहता है और फिर गुस्से में उसके सिर पर ताबड़तोड़ थप्पड़ जड़ता है. इस वीडियो को देखकर लोग तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं और इसे चोरों के लिए सबक बता रहे हैं.

खिड़की से लटकाए रखा, फिर सिखाया सबक

यह वीडियो सोशल मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है और अब तक इसे लाखों लोग देख चुके हैं. वीडियो देखने के बाद यूज़र्स चकित हैं और यात्री की सूझबूझ व बहादुरी की जमकर तारीफ कर रहे हैं. कई लोगों ने इसे एक "सिखाने वाला पल" बताया है. एक यूज़र ने मज़ाक में लिखा, "अब चोर को भी समझ आ गया होगा कि हर बार शिकार आसान नहीं होता." यह कोई पहली बार नहीं है जब किसी चोर की हरकत कैमरे में रिकॉर्ड हुई हो, इससे पहले भी ट्रेन और बसों में चोरी की कोशिशें कई बार नाकाम हुई हैं और उनके वीडियो सामने आते रहे हैं. हालांकि, ZEE News इस वीडियो की पुष्टि नहीं करता.

पूरे रास्ते मिलती रही सजा

Near Bhagalpur Bihar, a snatcher was snatching a passenger's phone from a moving train, but he could not succeed in it and the passenger caught the snatcher and carried him hanging for about a kilometer pic.twitter.com/zUDUk8FRra

