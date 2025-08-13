Viral Video : ये है मौत का दरवाजा, वीडियो देख लोग घबराए, बोले "इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है..."
Advertisement
trendingNow12879517
Hindi Newsजरा हटके

Viral Video : ये है मौत का दरवाजा, वीडियो देख लोग घबराए, बोले "इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है..."

Viral Video : सोशल मीडिया पर रोज हजारों वीडियो अपलोड होते हैं, जिनका अंतहीन सिलसिला लोगों को स्क्रॉल करते रहने पर मजबूर कर देता है. हर दिन कई वीडियो अचानक वायरल हो जाते हैं, जिनका अंदाजा पहले से लगाना मुश्किल है. 

 

Written By  Shiv Govind Mishra|Last Updated: Aug 13, 2025, 07:50 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Viral Video
Viral Video

Viral Video : सोशल मीडिया पर रोजाना अनगिनत वीडियो पोस्ट होते हैं. लोग स्क्रॉल करते-करते थक जाते हैं, लेकिन वीडियो का सिलसिला खत्म नहीं होता. अगर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं तो मानेंगे कि यहां हर दिन कई वीडियो वायरल होते हैं. कब और कैसे कोई वीडियो वायरल हो जाए, यह तय नहीं होता, लेकिन देखने के बाद लोग उस पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर देते हैं. हाल ही में एक ऐसा ही  वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को हैरान कर दिया है.

यह भी पढ़ें...लड़की ने मुंह में डालीं तीन तलवारें, देखने वालों की फटी रह गईं आंखें; देखें वीडियो!

 

इमरजेंसी एग्जिट के नाम पर मौत का दरवाजा!

फिलहाल जो वीडियो वायरल है, वह एक बिल्डिंग के अंदर से रिकॉर्ड किया गया है. इसमें एक शख्स इमरजेंसी एग्जिट के लिए बने दरवाजे को दिखाता है. मगर जैसे ही कैमरा उस दरवाजे के बाहर का नज़ारा कैप्चर करता है, सभी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ी ही नहीं है. यानी इमरजेंसी में अगर कोई वहां से निकले तो सीधे गिर जाएगा. इसी अजीबोगरीब वजह से यह वीडियो लोगों का ध्यान खींच रहा है. हालांकि, ZEE News इस वायरल वीडियो के सत्यता की पुष्टि और समर्थन नहीं करता. इस खबर को वीडियो के सोशल मीडिया पर वायरल होने के आधार पर तैयार किया गया है.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Remigius John (@remigiusj)

इमरजेंसी एग्जिट का वोडियो देख क्या बोले यूजर्स?

यह वीडियो इंस्टाग्राम पर remigiusj नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. खबर लिखे जाने तक इसे 57 हजार से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं. वीडियो देखने के बाद एक यूजर ने मजाक में लिखा, "दुनिया से इमरजेंसी एग्जिट". दूसरे ने टिप्पणी की, "ये इमरजेंसी एग्जिट नहीं, फाइनल एग्जिट है". तीसरे ने लिखा, "बिल्डिंग से नहीं, जिंदगी से इमरजेंसी एग्जिट". वहीं, एक अन्य ने हंसते हुए कमेंट किया, "सीधे स्वर्ग की ओर". इस वायरल वीडियो के लोग तेजी से एक-दूसरे को शेयर कर रहे हैं, और तरह-तरह की टिप्पणी कर रहे हैं.

About the Author
author img
Shiv Govind Mishra

ज़ी हिंदी डिजिटल के ट्रेंडिंग और ट्रेवल सेक्शन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में 8 साल से ज़्यादा अनुभव. करियर की शुरुआत दैनिक भास्कर अख़बार से साल 2015 में की. उसके बाद...और पढ़ें

TAGS

Viral VideoOff beatOff Beat NewsODD NewsTrending newsViral NewsTrending videoBizarre News

Trending news

दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
Sir
दनादन दलील दे रहे थे वकील साहब, जज बोले- बिहार की ऐसी छवि मत बनाइए, SIR पर क्या हुआ?
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
Rahul Gandhi
'कभी मृत लोगों के साथ चाय पीने का मौका नहीं मिला', राहुल ने EC पर क्यों कसा तंज?
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर फूटा गुस्सा, डॉग लवर करने लगा बहस तो वकील ने जड़ दिए थप्पड़
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
Delhi stray dogs
'मैंने 2500 कुत्तों को मारा, खाद बनाने के लिए पेड़ के नीचे दफना दिया'
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
West Bengal news
भाषा विवाद की पिच पर ममता 'दीदी' का स्ट्रेट ड्राइव, थियेटर्स में हर दिन चलेगा ये शो
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
aaj ki taza khabar
Aaj Ki Taza Khabar: दौसा सड़क हादसे पर PM मोदी ने जताया दुख, आर्थिक मदद का किया ऐलान
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
Jagannath Temple
'मंदिर को नष्ट कर देंगे'...जगन्नाथ टेंपल को उड़ाने की धमकी, मैसेज में पीएम मोदी का भ
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
tamilnadu news
मंच पर खड़े राज्यपाल देखते रहे, पीएचडी स्कॉलर ने डिग्री लेने से मना कर दिया
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
Asaduddin Owaisi
'ब्रह्मोस है हमारे पास..', उन्हें ऐसी बकवास नहीं करनी चाहिए, पाक PM पर भड़के ओवैसी
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
sonia gandhi
इटली की नागरिक थीं सोनिया गांधी और भारत में बन गया था वोट, भाजपा बोली- ये कैसे हुआ?
;