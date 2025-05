Viral Video : " ये परमाणु हमले से भी खतरनाक..." चाहत फतेह अली का 'घातक' गाना सुन मीम्स की आई बाढ़!

Viral Video : भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच पाकिस्तानी सिंगर चाहत फतेह अली खान का नया देशभक्ति गीत ‘मेरे वतन मेरे चमन’ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. उन्होंने यह गाना पाकिस्तान के सम्मान में पेश किया, जिसे उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल और अन्य सोशल प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज किया. गाने ने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया.

सोशल मीडियो पर उड़ाया चाहत फतेह अली खान का मजाक

Pakistan just launched an all out attack on India - far worse than any massed nuclear attack. Ok folks - it’s over. I surrender and order full and unconditional surrender of all Indian forces. This is too much to bear. pic.twitter.com/gYTQdSafbq

चाहत फतेह अली खान ने इस गीत को पाकिस्तानी सेना और देश के प्रमुख स्थलों को समर्पित करते हुए गाया. उनकी खास गायकी और गाने के अनोखे बोल ने दर्शकों को चौंका दिया. एक यूजर ने गाने का मजाक उड़ाते हुए वीडियो शेयर कर लिखा, "पाकिस्तान ने भारत पर ऐसा हमला किया है जो परमाणु हमले से भी खतरनाक है... मैं आत्मसमर्पण करता हूं!" इस गाने के बाद सोशल मीडिया पर मीम्स की बाढ़ आ गई. कई लोगों ने चाहत की प्रस्तुति को सेना से भी बेहतर बताया, जबकि तीन बार ग्रैमी जीत चुके संगीतकार रिकी केज ने गाने को "पूरी तरह डरावना" कहा.

कई सोशल मीडिया यूजर्स ने चाहत फतेह अली खान के गाने को एक तरह का 'हमला' मानते हुए, मजाकिया अंदाज में जवाब देना शुरू कर दिया. कुछ लोगों ने पुराने वायरल म्यूजिक फेल शेयर करते हुए कहा कि हमारे पास भी जवाबी हथियार हैं. एक यूजर ने एक महिला सिंगर का वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, "चिंता मत करो अन्ना! हमारी म्यूजिक डिफेंस सिस्टम किसी आर्मी ग्रेड टाको से भी ज्यादा मजबूत है और पाकिस्तान के गानों को प्रोफेशनल गोलकीपर की तरह रोक सकती है. ये इतनी मजबूत है कि किसी मेले में किला बन जाए!"

Cheer up, Ana! We've got a defense that’s more solid than a plate of army-grade tacos, ready to repel any of those sharp attacks from Pakistan like a pro goalie blocking a penalty shot!

Our defense systems are so solid, they could double as a fortress for a medieval fair! pic.twitter.com/DFjvC9Pf94

