Viral Video: ये आउट है या नहीं? अंपायर के रिएक्शन ने उड़ा दिए सबके होश! क्रिकेट का सबसे मजेदार मोमेंट वायरल!

Viral Video: क्रिकेट के मैदान से एक अजीब और मजेदार घटना का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. इस वीडियो ने फैंस को उलझन में डाल दिया है कि बल्लेबाज आखिरकार आउट था या नहीं. यह वीडियो ट्विटर के पैरोडी अकाउंट Richard Kettleborough पर शेयर किया गया, जिसे देखते ही देखते लोगों ने इस पर चर्चा करने लगे.

OUT or NOT OUT pic.twitter.com/PFNL3ZYDXg

क्या हुआ मैदान पर?

वीडियो में देखा जा सकत हैं कि बल्लेबाज़ ने तेज गेंदबाज़ की बॉल पर स्लॉग स्वीप खेलने की कोशिश की, लेकिन बल्ले का किनारा लगकर गेंद हवा में चली गई. विकेटकीपर की ओर गेंद जाते देख बल्लेबाज़ पहले रन के लिए दौड़ता है, फिर रुककर क्रीज में वापस आ जाता है. लेकिन नॉन-स्ट्राइकर एंड वाला खिलाड़ी पहले कॉल सुनकर दौड़ पड़ता है और पिच के बीच में फंस जाता है. फील्डिंग टीम इस मौके का फायदा उठाकर स्टंप्स पर थ्रो करती है. गेंद एक फील्डर से होते हुए गेंदबाज़ के पास आती है, जो स्टंप्स से बेल्स गिरा देता है और रन आउट की अपील करता है. सभी को लगता है कि बल्लेबाज़ आउट हो गया है, लेकिन तभी अंपायर हाथ उठाकर "डेड बॉल" का इशारा कर देता है.

That's out. The wicket was broken fairly by the fielder (see 29.2.1.5).

Also, why is the umpire signally dead ball? There's no signal in cricket in "not out". https://t.co/9gKYhB3u23 pic.twitter.com/kbW9cl8X8K

— cricketingview (@cricketingview) May 12, 2025