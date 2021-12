Tiger ने बीच सड़क पर गाड़ी रोक करने लगा ऐसी हरकत, अंदर बैठे लोगों की अटकी सांस

Anand Mahindra twitter Video: महिंद्रा एंड महिंद्रा के चेयरपर्सन आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय होने के लिए पहचाने जाते हैं. देश के जाने माने उद्योगपति आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) आए दिन अपने ट्विटर अकाउंट पर कोई ना कोई वीडियो या पोस्ट शेयर करते रहते हैं. वो या तो इंस्पीरेशनल होता है या फिर मजेदार. अपने फॉलोअर्स के वीडियो को भी वह अपने पेज पर शेयर करना नहीं भूलते. गुरुवार को आनंद महिंद्रा ने एक वीडियो ट्वीट किया है, जिसमें एक टाइगर ने बीच सड़क पर एक गाड़ी को रोक दिया. फिर उसके बाद अंदर बैठे लोगों की हालत नाजुक हो गई.

आनंद महिंद्रा (Anand Mahindra) द्वारा शेयर किये गए पोस्ट में आपको टाइगर का एक वीडियो दिखाई देगा. बाघ को देखने के बाद ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार धीमी की और फिर रोक दी, टाइगर कार के पिछले हिस्से में गया और फिर चबाना शुरू कर दिया. गाड़ी के पिछले हिस्से में नंबर प्लेट के पास लगे हार्ड फाइबर को टाइगर दांतों से बराबर नोंचता रहा. ऐसे करते-करते बाघ ने करीब 2 से 3 फीट तक गाड़ी को पीछे खींच लिया. इस हरकत को देख अंदर बैठे लोग हैरान रह गए. उसी रास्ते से गुजरने वाली एक बस में बैठे शख्स ने यह वीडियो अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया.

Going around #Signal like wildfire. Apparently on the Ooty to Mysore Road near Theppakadu. Well, that car is a Xylo, so I guess I’m not surprised he’s chewing on it. He probably shares my view that Mahindra cars are Deeeliciousss. pic.twitter.com/A2w7162oVU

— anand mahindra (@anandmahindra) December 30, 2021